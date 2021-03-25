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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 25.03.2021 - 08:10 | Son Güncelleme:

Tarihte bir ilk: 'Manyetik kaos' görüntülendi

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Tarihte bir ilk: 'Manyetik kaos' görüntülendi

Bilim insanları bir ilke daha imza attı. 2019'da ilk defa bir kara deliğin görüntülenmesinin ardından şimdi de bir kara deliğin etrafındaki manyetik alan gözlemlendi.

Tarihte görüntülenen ilk kara delik olan M87 bir kez daha gündemde.

Bilim insanları söz konusu kara deliğinin etrafında yer alan manyetik alanı ortaya çıkarmayı başardı.

'Manyetik kaos' olarak da anılan bu görüntü ışığın bükülmesi sayesinde ortaya çıkarıldı.

Yapılan açıklamada M87'nin yarattığı polarizasyon etkisinin kara deliğin çok güçlü manyetik alanını olduğunu gösterdiği bilgisinin altı çizildi.

En yaşlı kara deliğin ışınları 13 milyar ışık yılı öteden geliyor
En yaşlı kara deliğin ışınları 13 milyar ışık yılı öteden geliyor

Aynı açıklamada manyetik alanın sıcak gazların kara deliğe düşmesine engel olacak kadar güçlü bir yapıda olduğu bilgisi de yer aldı.

İspanya'daki Valencia Üniversitesi'nde görev alan astronom Ivan Marti-Vidal ekip adına yaptığı açıklamada bu başarıyı "önemli bir kilometre taşı" olarak nitelendirdi.

Vidal son çalışmanın uzayı ve fiziği daha iyi bir şekilde anlamamızda yardımcı olacağını belirtti.

Bilim insanları 2019 yılında ilk defa bir kara deliğin fotoğrafını çekmeyi başarmıştı.

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