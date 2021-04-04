Tarihte bir ilk: İnsan beyni bilgisayara bağlandı

ABD'deki Brown Üniversitesi'nden araştırmacılar bir ilke imza attı.

Araştırma kapsamında bilim insanları ilk defa insan beynini kablosuz olarak bilgisayara bağlamayı başardı.

Felçli insanlar için dönüm noktası olarak adlandırılan bu adım sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Beyin sinyallerini tek nöron çözünürlüğünde ve tam geniş bant kesinliğinde bilgisayara iletilebildi"

Peki bu başarı ne anlama geliyor. Yapılan açıklamaya göre, tarihi deneye katılan iki felçli kişi bu sistemi kullanarak bir tablet bilgisayarı kullanabildi.

MUSK'IN DA HAYALİYDİ

Benzer bir proje yürüten Elon Musk, geçtiğimiz dönemde Neuralink girişiminin başarılarını duyurmuştu.

Musk proje kapsamanda bir maymun beyninde video oyunu oynamasına izin veren bir kablosuz çip test ettiğini açıklamıştı.

Ancak Brown Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen deney insanlar üzerinde elde edilen ilk başarı olarak kayıtlara geçti.