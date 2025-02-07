Tarihi tespit yapıldı, çok uzakta... Dünya'dan gözlemleniyor

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Dünyanın dört bir yanındaki teleskoplar, evrenin ilk 1 milyar yılına ait bir kuasardan yayılan devasa bir radyo dalgası tespit etti.

Gökbilimciler Perşembe günü, Samanyolu galaksimizin iki katı genişliğindeki bu radyo dalgası jetinin, evren tarihinin bu kadar erken dönemlerinde tespit edilen en büyük radyo dalgası olduğunu bildirdi.

Bunun gibi radyo jetleri kozmik komşuluğumuzda nadir görülen olaylardan değil. Ancak Büyük Patlama'dan arta kalan kozmik mikrodalga arka plan nedeniyle uzak erken evrende şimdiye kadar bulunması zordu.

Ulusal Bilim Vakfı NoirLab'dan başyazar Anniek Gloudemans yaptığı açıklamada, “Bu nesne çok aşırı olduğu için, çok uzakta olmasına rağmen onu Dünya'dan gözlemleyebiliyoruz” dedi.

Astrophysical Journal Letters'da yayınlanan çalışmaya Avrupa'nın dört bir yanındaki gözlemevlerinin yanı sıra Hawaii ve Teksas'taki gözlemevleri de katkıda bulundu.

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Çift taraflı radyo dalgasının en az 200 bin ışık yılı genişliğinde olduğu tahmin ediliyor.

Sadece birkaç yıl önce keşfedilen bu jete güç veren kuasar, evrenin şu anki yaşının sadece yüzde 9'una sahipken, yani ilk 1,2 milyar yıl içinde oluşmuş. Evrendeki en parlak nesnelerden bazıları olan kuasarlar, bir kara deliğin içine düşen gaz ve tozdan oluşan galaktik çekirdekler olup, muazzam miktarda enerji açığa çıkararak son derece parlak olmalarını sağlarlar.

Bu kuasarın kütlesi, çok büyük olmayan bir kara deliğe sahip güneşimizin 450 milyon katına eşit seviyede.