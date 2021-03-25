Tarihi detay keşfedildi: Yüzü 12 bin yıl sonra yeniden canlandırıldı

Bilim insanları 12 bin yıl önce ölen mumyaya tabiri caizse yüzünü yeniden yüz verdi.

Sicilya'daki Adli Antropoloji, Paleopatoloji ve Biyoarkeoloji Araştırma Merkezi'nde (FAPAB) görev alan bilim insanları 'yüz rekonstrüksiyonu' olarak bilinen bir yöntem kullandı.

Aylar süren bu işlem sonrası Tutankamon'un babası Akhenaten'in yüzü ölümünden yaklaşık 12 bin yıl sonra yeniden canlandırıldı.

ekip bu proje kapsamında yaklaşık 100 yıl önce Krallar Vadisi'nde keşfedilen bir kafatasını kullandı.

M.Ö. 1353 ve 1335 arasında hüküm süren Akhenaten'i mercek altına alan ekip, daha önce pek rağbet görmeyen bir yönde ilerledi.

Bilim insanları firavunun yalnızca yüz özelliklerine odaklandı. Bu nedenle canlandırmada saçlar, takılar gibi detaylara yer verilmedi.

Bu adım sonrası baba ve oğlun aynı sivri burun ve kafatası şeklini paylaştığı gözler önüne serildi

Saltanatına 8-9 yaşlarında başladığı düşünülen Tutankamon'un hükümdarlığı yaklaşık 9 yıl sürmüştü.