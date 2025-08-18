Tarihe geçen olay: Meteorun çarptığı tek insan

Haberin Devamı

ABD’nin Alabama eyaletine bağlı Sylacauga kasabasında 30 Kasım 1954 günü saat 14.46’da gökyüzünde parlak bir ışık görüldü. O günlerde hem nükleer bomba korkusu hem de “uçan daire” söylentileri halkın aklını kurcalarken, birçok kişi 911’i arayıp uçak kazası olduğunu düşündü. Oysa gökten düşen şey bir meteor parçasıydı.

EVİNİN ÇATISINI DELDİ, RADYOYA ÇARPIP HODGES’A İSABET ETTİ

34 yaşındaki Ann Hodges, evinde öğle uykusundaydı. Çatıdan giren 8,5 kiloluk taş önce odadaki konsol radyoya çarptı, ardından Hodges’ın kalçasına isabet etti. Battaniye altında olması hayatını kurtardı. Olay yerine gelen doktorlar, Hodges’ın kalçasında “greyfurt büyüklüğünde” morluk olduğunu açıkladı.

O sırada evinin karşısında bulunan sinema salonunun tabelasında düşen kuyruklu yıldız figürü yer alıyordu. Talihsiz tesadüf, olayı daha da unutulmaz kıldı.

ABD HAVA KUVVETLERİ EL KOYDU

İlk anda göktaşının UFO olabileceği düşünülerek Hava Kuvvetleri parçaya el koydu. İncelemeler sonucu taşın bir “kondrit” türü göktaşı olduğu, demir ve nikel içerdiği belirlendi. 4,5 milyar yaşındaki göktaşı daha sonra Hodges ile ev sahibesi arasında davaya konu oldu. Evin sahibi taşın kendisine ait olduğunu iddia etti, dava 500 dolarlık bir anlaşmayla sonuçlandı.

ŞÖHRET, MUTSUZLUK GETİRDİ

Bir anda ülke çapında şöhrete kavuşan Ann Hodges, televizyon programlarına çıktı, gazetelere manşet oldu. Ancak utangaç yapısı nedeniyle bu ilgiden rahatsız oldu. Hodges sonunda göktaşını Alabama Doğa Tarihi Müzesi’ne bağışladı. Kocası ise parçayı satarak para kazanmak istiyordu, bu da evliliklerini sarstı. Çift 1964’te boşandı. Hodges, 1972’de 52 yaşında böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti.

HODGES HÂLÂ TEK ÖRNEK

Hodges, göktaşı tarafından vurulup hayatta kalan tek kişi olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar bir insanın meteorla karşılaşma ihtimalini “aynı anda hortum, yıldırım ve kasırgaya yakalanma olasılığıyla eşdeğer” görüyor.

Geçtiğimiz haziranda Georgia eyaletinde bir adam benzer bir tehlike atlattı. Çatısına giren meteor parçaları kendisinden yalnızca 4 metre uzağa düştü. Taşın 4,56 milyar yıllık olduğu belirlendi.

Her gün Dünya’ya 100 tondan fazla uzay tozu düşüyor. Ancak insanlık tarihine geçen tek meteor çarpması hâlâ Ann Hodges’ın başına gelen o inanılmaz olay.