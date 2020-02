Tam oyun performansı için güncel sürücüler şart

2019’da dünyada 150 milyar dolar, Türkiye’de ise 1 milyar dolar seviyelerinde pazar hacmine sahip olan sektör her geçen gün yenilenerek gelişmeye devam ediyor. Şüphesiz ki bu devinimin altında oyun firmaların her yıl ürettiği üst seviye grafiklere sahip yüksek bütçeli oyunlar yatıyor. Donanım üreticileri ise bu oyunları yüksek performans ile destekleyebilmek için sadece ürettikleri donanım ürünlerine bağlı kalmıyor. NVIDIA ise düzenli olarak her büyük oyun için özel olarak sunduğu yazılım güncellemeleriyle ürünlerinin performansını maksimum seviyede tutmaya çalışıyor.

Güncellemelerle 252 oyuna ve ek pakete destek

Sürücü güncellemelerinin ekran kartlarına yol gösteren bir araç gibi çalıştığını ve kartları yeni çıkan oyunların teknolojisine göre güncelleyerek her zaman yüksek performans sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Can Us, son 5 yıl içinde bunu sağlamak için tam 108 sürücü güncellemesi yayınlayarak 252 oyuna ve ek pakete destek sunduklarını belirtti.



Yayınladıkları her güncelleme ile oyunlarda gözle görülür bir FPS artışı sağladıklarını ifade eden Us: “Dönemin oyun teknolojisine göre üretilen ekran kartları, oyun alanında yeni teknolojiler ve oyun grafikleri geliştikçe performans açısından yetersiz kalabiliyor. Yayınladığımız güncellemeler ile ekran kartlarımızı son oyun teknolojilerine göre optimize ederek bu oyunların grafiklerine uyumlu hale getiriyoruz. “Frames Win Games” sloganıyla ürettiğimiz ekran kartlarını sürücü güncellemeleriyle destekleyerek kartların her daim maksimum FPS değeri sunduğundan emin oluyoruz. Bu sayede oyuncuların rekabette hiçbir zaman geri kalmamasını sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.