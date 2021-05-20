Tam kapanmada site yöneticilerine de görevler düşüyor

Apsiyon Akademi Koordinatörü Ozan Özen, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında site ve apartman yöneticilerine bazı yükümlülükler verildiğini belirterek, yöneticilerin site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan kişileri ikametlerine dönmeleri konusunda uyarabileceğini söyledi.



Tam Kapanma Tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının sitelerde de temin edilmesi amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verildi. Site yönetimleri, site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan kişilerin (özellikle çocuk ve gençlerin) ikametlerine dönmeleri konusunda uyarmak ile yükümlü olacak.



Site yöneticisi sadece uyarıda bulunabiliyor



Özen “Yayımlanan genelgeye göre; apartman ve site yöneticilerine, kural ihlali yapan site sakinlerini uyarma yükümlülüğü verildi. Site yönetimlerinin sorumluluğu site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan kişilerin (özellikle çocuk ve gençlerin) ikametlerine dönmeleri konusunda uyarılmaları ile sınırlı tutuldu. Yani yöneticiler, kısıtlama ihlalinde bulunan site sakinlerini sadece ikametlerine dönmeleri konusunda uyarmakla yükümlü olurken, site sakinlerini ikametlerine dönmelerini sağlayacak bir uygulamayı gerektirecek görev veya yaptırım yetkisi bulunmayacak. Biz bu bilgiyi yöneticilerimizle paylaşarak sitelerin kurallara uymasını ve hukuksal açıdan sitede uyumsuzluk yaşanmamasını sağlıyoruz” diye konuştu.



“Salgınla mücadeleye destek oluyoruz”



Site yönetimi sektörünün ve çalışanlarının tam kapanmadan muaf olduğunu belirten Özen, yöneticilerin çalışanlarına hizmet izin belgesi alması gerektiğini söyledi. Özen, bu dönemde yöneticilere büyük iş düştüğünü ve tam kapanma döneminde yönetmeliklere uyulmaması durumunda cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınabileceğini açıkladı. Tam kapanma uygulamasının site bahçe ve sosyal alanlarında da geçerli olduğunu aktaran Özen, "Apsiyon olarak site yöneticilerinin ve site sakinlerinin yaptırımlarla karşılaşmaması için gerekli tüm uyarı ve bilgilendirmeleri yöneticilerimiz ve kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz” dedi.



Apsiyon’un kapanma döneminde de site sakini ve yöneticilerin yanında olduğunu paylaşan Apsiyon CEO’su ve Kurucu Ortağı Kudret Türk; “Pandeminin başladığı ilk günlerde insanların hayatını kolaylaştırmak için istegelsin alt yapısıyla hızla geliştirdiğimiz Apsiyon Market ve Komşum Var özelliklerimizle insanların en kritik dönemleri sorunsuzca atlatmalarına yardımcı olduk. Site sakinleri Apsiyon Market özelliğimizle evlerinden çıkmadan, bulaş riskinden uzak bir şekilde temel ihtiyaçlarını karşılayabildiler. Komşum Var ile de site sakinlerinin aniden doğan ihtiyaçların komşularından isteyebilmesini sağladık. Bu özelliğimizle ayrıca komşuluk ilişkilerine yeni bir boyut kazandırdık. Bugün yine aynı özelliklerimizle kapanma döneminde insanların temel ihtiyaçlarını karşılayarak sorunsuz bir kapanma geçirmelerine destek oluyoruz” dedi.