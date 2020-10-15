Talon Counter (Ct) - Talon Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Talon'un özelliklerine geçmeden önce kendisi ve hayatı ile ilgili bilgiler verilim. Talon Naxus'un karanlık dünyasında oldukça zor bir yaşam sürmüştür.

Talon Counter

Talon ya da bir diğer bilinen adı ile Talon Bıçağın gölgesi uyarıda bulunmadan bir anda bıçağı ile rakiplerine saldırabilmektedir. Talon rakiplerine karşı oldukça acımasız davranan bir katildir. Talon hayatta kalmak adına pek çok kişiyi öldürmüş ve hırsızlık yapmak zorunda da kalmıştır. Du Couteau ailesine kabul edildikten sonra ise ölümcül mesleğini imparator adına yapmaya başlamıştır. Rakiplerine karşı sürekli suikast düzenlemektedir. Bunun yanında Efendisinin canını sıkan rakiplerini de acımasız bir şekilde öldürmekten geri kalmıyor.

Talon Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Mordekaiser

l Lee Sin

l Kayle

l Yorick

l Diana

l Pantheon

Talon Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Azir

l Kassadin

l Lux

l Morgana

l Veigar

l LeBlanc

Talon Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Bıçak Sırtı: Talon'un bu yeteneği canavarlara karşı 3 kata kadar hasar oluşturur. Talon eğer 3 yara yükü bulunan bir rakibe saldırırsa rakibi çok büyük zarar görür ve kanama geçirir.

Noxus Diplomasisi: Bu yeteneği ile hedef birimini bıçaklamaktadır. Eğer rakibi ile yakından dövüşüyorsa o zaman büyük bir hasar vermektedir. Ancak rakibi yakın menzilinde değilse o zaman düşmanını bıçaklamak için sıçrama hareketi yapmaktadır. Bu hamlesi ile rakibini öldürürse Talon'un sağlığı ile bekleme süresi özelliklerini geri alır.

Biç Çek: Bu yeteneği ile Talon düşmanlarını hasara uğratan ve sonrasında kendine geri dönen bir hançer fırlatır.

Katilin Yolu: Talon bu yeteneği sayesinde bir arazi üzerinde maksimum mesafede ilerleme gösterir. Her ne kadar bu yeteneğin düşük soğuma süresi olsa da kullanılan arazinin oldukça uzun bir bekleme süresine girmesine sebep olur. Talon hedefe en yakın olan arazi üzerinden 0 birim olacak şekilde ilerlemektedir. Talon'un hızından atlayış hızı da etkilenmektedir.

Gölge Saldırısı: Talon bıçağı sayesinde fazladan hareket hızı ile çember kazanır ve bu özellikler sayesinde de görünmez olur. Talon tekrar görünür olduğu zaman bıçaklar kendisinin yerini almaktadır. Bıçakların her hareketinde rakipler zarar görür.