Talaşlı İmalat sektörü tüm ihtiyaçlarını parkurda.com ile karşılayacak

Fason iş yaptırmak isteyenler ile fason iş almak isteyenleri buluşturan, internet üzerinden B2B görüşmelere imkan tanıyan, firmalara kendilerini tanıtmaları için alan açan parkurda.com, yerli sanayicilerin mutlaka yararlanması gereken ve gün geçtikçe büyüyen bir platform. Özellikle KOBİ’ler için önemli bir cazibe alanı sunan parkurda.com, ilk etapta talaşlı imalat sektöründe faaliyet gösteren 40 bini aşkın sanayiciye ulaşıyor.

İki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından hayata geçirilen bu dev proje, binlerce sanayiciyi internet üzerinden bir araya getiriyor. Bu sayede e-b2b tabanı ile şirketlere iş hacimlerini büyütme ve yeni iş bağlantıları oluşturma fırsatı sunuyor.

Parkurda.com’un arkasındaki isim olan Tezmaksan’dan yapılan açıklamaya göre 28 bin orta ve küçük ölçekli KOBİ’nin web sayfası bulunmuyor ve iş ağı platformu bu yapılara da kendilerini tanıtma noktasında alan açacak.



PARKURDA.COM İLE NE YAPABİLİRSİNİZ?



Fason iş yapın ya da yaptırın



Dilerseniz parkurda.com üzerinden ihtiyacınız olan fason işleri kolayca yaptırabilirsiniz. Fason işleri yapacak iş ortaklarını bulmak için en kolay yol olan parkurda.com sayesinde kendisine uygun imalatçıları seçebilir veya iş ilanı verebilirsiniz. Diğer yandan fason iş almak için ise firmalardan üretim hattınıza uygun olan işleri kendiniz seçebilir ya da firma ilanınızı hazırlayarak sesinizi duyurabilirsiniz.

Eğitim şart!

Parkurda.com, aynı zamanda bir eğitim yuvası. Platform üzerinden CNC hakkında eğitim videolar bulabilir ve bu videoları izleyerek sınavlara katılabilirsiniz. Üstelik eğitim videolarını offline olarak da alabiliyorsunuz.



40 BİN SANAYİCİYE ULAŞACAK



Parkurda.com, iç piyasada 40 bini aşkın sanayiciyi hedefliyor. Web sayfası bulunmayan 28 bin KOBİ, bu platform üzerinden e-b2b görüşmeler yapabilecek. Pandeminin değiştirdiği tedarik zinciri Parkurda.com ile Türkiye lehine değişecek.

PROJE ALAMAYAN KOBİ’LERİN YARDIMINA KOŞACAK

Pandemi nedeniyle pek çok işletme zor durumda. Özellikle de KOBİ’ler için zorlu günlerden söz ediyoruz. Parkurda.com da işte tam bu noktada proje alamayan KOBİ’lere büyük fayda sağlayacak. Fason iş vermek isteyenlerle almak isteyenler tek çatı altında buluşacak. İmalatçı firmalar hem birbirlerinin becerilerini tanıma fırsatı bulacak hem de ekonominin çarkları dönmeye başlayacak. Sizde www.parkurda.com’a üye olarak ücretsiz şekilde tüm bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz.



2021 YILINDA DÜNYAYA AÇILACAK

Türkiye'de hızla büyümesini sürdüren parkurda.com, gelecekte global pazarlara da açılacak ve Türkiye'deki deneyimini diğer ülkelere taşıyacak. Konuyla ilgili konuşan Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, parkurda.com üzerinden iç piyasada ve talaşlı imalat sektöründe ciddi bir ticari hacim ve işlem miktarı oluşturmak istediklerini belirtti ve ekledi:

“Platformdaki dil entegrasyonu Aralık itibariyle bitecek, sonrasında globale açılacağız. Biliyorsunuz pandemi dolayısıyla tedarik zincirinde değişiklikler söz konusu, aynı anda hem ülke içinde hem globalde olmak istemimin nedeni Türkiye’ye yönelen iş miktarını arttırmak. Bunu yapabilirsek Türkiye’nin talaşlı imalat sanayisi e-b2b görüşmelerle yabancı sanayiciden iş alabilecek. Amerika ve Avrupa başta olmak üzere sanayinin gelişkin olduğu ülkelerin fason işlerini Türkiye’ye kaydırmak ve ihracata katkı sunmak orta vadeli hedeflerimizin başında geliyor. 2021 yılında sınırları aşan yapısı, talep ve beklentilerdeki çeşitlenmenin fazlalaşmasıyla parkurda.com’un ciddi bir ekonomik değer oluşturmasını beklemekteyiz.”





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