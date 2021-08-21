Taksim İşareti Nedir, Nerelerde Kullanılır Ve Nasıl Yapılır? Klavye İle Taksim İşareti Yapımı

Yazı yazma işlerine hakim olan kişiler taksim işaretinin hangi görevler için kullanıldığı ile ilgili araştırmalar yapmaktadırlar. Bu işaretin klavye üzerinden nasıl yapıldığı ve kısa yolunun olup olmadığı da insanlar tarafından merak konusu olmaktadır.

Taksim İşareti Nedir, Nerelerde Kullanılır ve Nasıl Yapılır?

Taksim işareti halk arasında eğik çizgi ismi ile de bilinmektedir. Bu işaretin dilimizde bir takım görevleri bulunmaktadır. Bu görevler şu şekilde sıralanabilir;

Matematikte bölme işlemi sorularında bölme işlemi olarak kullanılmaktadır.

Şiir mısraları yan yana yazıldığı vakit mısra aralarına eğik çizgi konulması karışık olmasının önüne geçmektedir.

İnternet adresleri girilirken de taksim işaretinden faydalanılmaktadır.

Adreslerde bu işaret sıklıkla kullanılmaktadır.

İl ve ilçe yan yana yazılırken aralarına eğik çizgi eklenir.

Sözcük anlamlarının ne bağlamda kullanıldığının ifade edilmesi adına taksim işareti kullanılmaktadır.

Cümle içerisinde sözcük ya da durumun iki farklı anlamı varsa bu anlamların ikisinin de belirtilmesi için aralarına eğik çizgi konur.

Tarihlerde gün, ay ve yıl arasına eğik çizgi konulur.

Dilbilgisinde kullanılan eklerin kelimeye göre farklı şekillerde kullanımının gösterimi için de eğik çizgi kullanılmaktadır.

Klavye İle Taksim İşareti Yapımı Nasıldır?

Taksim işareti klavye kısa yolu ile yapılabilmektedir. Shift ile 7 tuşuna aynı anda basıldığı zaman taksim (/) işareti elde edilir. Taksim işareti, slash işareti ismi ile de bilinmektedir. Ters slash işaretinin kısa yolu ise klavyede bulunmaz. Ancak bu işaret kopyala yapıştır yöntemi ile kolay bir şekilde yapılabilmektedir.