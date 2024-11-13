Take Off İstanbul, 11-12 Aralık’ta düzenlenecek

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Take Off İstanbul, 11-12 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde kapılarını açacak.

Take Off İstanbul; ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını, küresel teknoloji firmaları, uluslararası yatırımcıları ve dünyanın dört bir yanından girişimleri bir araya getirecek.

Take Off sahnesinde bu yıl; Axiom Space CRO'su Tejpaul Bhatia, Meta Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Kamu Politikası Başkan Yardımcısı Kojo Boakye, Samsung Türkiye Genel Müdürü Jeff JO, GANI Kurucusu ve CEO’su Dilek Gürsoy gibi birçok önemli isim yer alacak. Ayrıca onlarca ülkeden 200'den fazla girişimi hem yerel hem global sektör liderleriyle bir araya getirecek olan etkinlik, 1 buçuk milyar dolardan fazla fon yöneten VC (Venture Capital) ve LP'leri (Limited Partner) ağırlayarak yatırım ödülleri ve iş birliği fırsatları sunacak.

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin iş birliği ve BAYKAR Teknoloji ana sponsorluğunda düzenlenen Take Off İstanbul için kayıtlar internet üzerinden yapılabiliyor.