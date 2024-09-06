‘TahtApp’ az gören çocuklara ışık oluyor

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Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ve Türk Telekom iş birliğinde yürütülen Günışığı projesi kapsamında az gören çocukların sınıf içi eğitimleri için geliştirilen TahtApp uygulaması, yeni eğitim-öğretim yılında da az gören çocuklara ışık olmaya devam edecek. Proje kapsamında geliştirilen ve bugüne kadar 14 ilde 50 okula kurulan TahtApp uygulaması ile az gören çocukların sınıf içi eğitimlerinde akranları ile eş zamanlı dersleri takip edebilmeleri sağlandı. Her geçen yıl yeni il ve yeni okullarla yaygınlaştırılarak daha fazla öğrencinin hayatına değer katan TahtApp uygulamasının, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde 50 yeni okulda daha aktif hale getirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında ayrıca eğitimciler ve engelsiz akranlara yönelik farkındalık seminerleri de devam edecek.

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Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, TahtApp uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Günışığı projemiz kapsamında az gören çocuklara sunduğumuz erken müdahale eğitimleri ve geliştirdiğimiz TahtApp uygulaması onların akranlarıyla aynı okullarda eğitim görmelerine destek olarak toplumsal hayata eşit koşullarda katılmalarını kolaylaştırdı. Teknoloji birikimimizi aktardığımız projemizi her geçen yıl yeni şehirler ve okullarda kullanıma sunarak teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeye devam edeceğiz” dedi.