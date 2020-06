Dijital şiddete karşı mücadeleye yeni üyeler ve bölgeler katıldı

Tüketicileri taciz yazılımlarına karşı koruma mücadelesi on bir yeni kurumun Taciz Yazılımlarına Karşı Güç Birliği’ne katılmasıyla sürüyor. Yeni katılan kurumlar arasında; Taciz Önleme, Farkındalık ve Kaynak Merkezi (SPARC) ile AEquitas, Anonyome Labs, AppEsteem Corporation, bff Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, Centre Hubertine Auclert, Copperhead, Corrata, Commonwealth Peoples’ Association of Uganda, Cyber Peace Foundation, F-Secure ve Illinois Stalking Advocacy Center yer alıyor. Kasım 2019’da kurulan Taciz Yazılımlarına Karşı Güç Birliği (Coalition Againsy Stalkerware) kurucu üyeler Avira, Electronic Frontier Foundation, European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence, G DATA Cyber Defense, Kaspersky, Malwarebytes, The National Network to End Domestic Violence, NortonLifeLock, Operation Safe Escape ve WEISSER RING ile birlikte toplam 21 üyeye ulaştı. Birlik, taciz yazılımlarıyla işlenen suçları önlemek ve bu önemli konu hakkında farkındalık yaratmak için üyelerin aile içi şiddet mağdurlarına destek, dijital hak savunuculuğu ve siber güvenlik alanlarındaki uzmanlıklarını birleştiriyor.

İnsanların evlerine kapanmasıyla aile içi şiddet arttı

Taciz yazılımlarıyla mücadele için birleşen kurumların sayısının artması, bu son derece zorlu dönemde öncesinden de önemli hale geldi. ABD merkezli National Network to End Domestic Violence’ın verilerine göre, COVID-19 salgını nedeniyle tüm dünyada uygulanan sokağa çıkma yasakları aile içi şiddet vakalarını artırdı. Birliğin farklı bölgelerdeki üyeleri de benzer artışlar gözlemlerken, Birleşmiş Milletler de bu durumun farkında olduğunu dile getirdi. Nisan ayının başında, BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed, sokağa çıkma yasaklarının olumsuz etkilerinden kadınların daha çok etkilendiğini, kadınların aile içi şiddete uğrama riskinin artabileceğini söyledi. Bu kadınların çoğu, fiziksel tacize ek olarak telefonlarında taciz yazılımı bulunmasından da korkuyor. Bff tarafından Almanya’daki kadın danışmanlık ve tecavüz kriz merkezlerinde yapılan ankete göre, bu yazılımlar yalnızca salgın döneminde değil genel olarak en çok öne çıkan sorunlar arasında yer alıyor.

Ortak çalışmalar

Birliğin kurucu üyeleri, taciz yazılımı mağdurlarına yardımcı olmak ve bu yazılımların tehlikelerine dikkat çekmek amacıyla, taciz yazılımları için standart bir tanım ve tespit kriterleri oluşturdu. Daha önce bu yazılımlar için böyle bir çalışma yapılmamıştı. Çalışmaların ilk aylarında birlik üyeleri konuşmalar, etkinlikler, yayınlar, araştırmalar ve taciz yazılımları hakkında siber güvenlik markalarının topladığı veriler aracılığıyla taciz yazılıma karşı kurumların, gazetecilerin ve yetkililerin ilgisini çekmeye odaklandı.

Kaspersky Kıdemli Zararlı Yazılım Analisti Tatyana Shishkova, “Taciz yazılım tehdidi sürekli takibimizde. Yalnızca Nisan 2020’de, dünya genelinde 8201 kullanıcımızın mobil cihazında taciz yazılımı tespit ettik. Nisan 2019’da bu sayı 7736’ydı. İstatistiklerin aydan aya ve yıldan yıla değiştiğini görüyoruz. Siber güvenlik sektörü içinde bu tür yazılımları daha iyi tespit edebilmemizi sağladığı için, Taciz Yazılımlarına Karşı Güç Birliği’ne daha fazla kurumun katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Elde ettiğimiz bilgileri, kullanıcıları taciz yazılımlarından korumaya odaklanan bu grupla paylaşıyoruz. Tespitin yanı sıra siber şiddet, fiziksel şiddet ve taciz yazılımlarının cinsiyete göre dağılımı arasındaki ilişkiler üzerine yapılacak araştırmalarla bu sorunu daha iyi ele almak mümkün olacak. Bunun için diğer Birlik üyeleriyle birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

Birliğe yeni katılan AppEsteem Corporation’ın Başkanı Dennis Batchelder, “İnsanların neler yaptığını onlardan habersiz takip eden tüm yazılımların kötü niyetli olduğuna inanıyoruz. Taciz yazılımlarını satın alanlar da bunun farkında olduğundan, bu yazılımları ortadan kaldırmak için tek yolun yalnızca taciz yazılımı satanları değil bunların dağıtımını yapanları da cezalandıracak koordineli ve bütüncül bir çalışma olduğunu biliyoruz. Taciz Yazılımlarına Karşı Güç Birliği’ne katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Taciz Yazılımlarına Karşı Güç Birliği, bu sorun hakkında farkındalığı artırmak amacıyla altı dilde (İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca) açıklayıcı bir video hazırladı. Videoda, kurbanların ve mağdurların taciz yazılımları daha iyi anlayıp fark etmesine yardımcı olacak bilgiler yer alıyor. Kullanıcılar, videodaki sık rastlanan belirtileri kontrol ederek taciz yazılımların hedefinde olup olmadıklarını anlayabiliyor ve neler yapmaları veya yapmamaları gerektiğini görebiliyor.

Birliğin taciz yazılımı mağdurları için hazırladığı faydalı kaynaklar da altı farklı dilde yayınlanıyor. Kullanıcılar İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce kaynaklardan taciz yazılımlarının ne olduğunu, neler yapabildiğini, bunların nasıl tespit edileceğini ve kendilerini nasıl koruyacaklarını öğrenebiliyor. Birlik üyeleri, taciz yazılımı mağduru olduğunu düşünen kullanıcıların yerel hizmet kurumlarıyla iletişime geçmelerini tavsiye ediyor.

Birliğin bir diğer üyesi olan National Network to End Domestic Violence, bir belge ve kanıt toplama uygulaması yayınladı. DocuSAFE adlı bu ücretsiz İngilizce uygulama, mağdurların taciz kanıtlarını toplamasına, saklamasına ve paylaşmasına yardımcı oluyor. Taciz mesajları, internette başka birisi gibi davranma benzeri kanıtları veya aile içi şiddet, cinsel şiddet, takip, taciz ve sevgili şiddetini belgeleyen görüntüleri ya da videoları bu uygulamaya aktarmak mümkün. WEISSER RING de geçtiğimiz yıl “NO STALK” adlı buna benzer bir Almanca uygulama yayınlamıştı. Bu uygulamaların, takip altında olduğu şüphelenilen cihazlarda kullanılmaması gerektiğini belirtmekte fayda var.

Birlik üyeleri; taciz yazılımlarını daha iyi tespit edip yayılmasını azaltmak, etik yazılım geliştirme için en iyi çalışmaları geliştirmek, mağdurların ve koruma kurumlarının teknik kapasitelerini artırmak ve daha fazlası için çabalarını sürdürüyor.