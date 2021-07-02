‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’ne anlamlı ziyaret

İnsan odaklı yaklaşımı ve Türkiye’ye değer katan projeleri ile herkesin hayata eşit katılabilmesi için sosyal sorumluluk projelerine imza atan Türk Telekom’un; görme engellilerin bilgiye erişimine ve sanatla buluşmasına olanak sağlayan projesi Telefon Kütüphanesi’nin 10. yılında hayata geçirdiği ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi’ büyük beğeni topluyor. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde yer alan ve engelli sanatseverler için de erişilebilir olan serginin yeni konukları Sesli Betimleme Derneği, Engelsiz Sağlık Çalışanları Sendikası ve Evrensel Görme Özürlüler Derneği’nin üyeleri oldu. Tabloları tek tek inceleyen ziyaretçiler, tabloları sesli betimlemelerle dinledi.

Dünyaca Ünlü Tablo Sesli Betimlemeli Olarak Hayat Buldu



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın katılımıyla 31 Mayıs’ta açılan sergi, öğrenciler başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok kentinden ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Dünyaca ünlü 30 tablodan oluşan sergideki bazı eserler, Namık Kemal İsmail’in Çanakkale Savaşı- Son Mermi, Johannes Vermeer'in İnci Küpeli Kız, Edward Munch'ın Çığlık, Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa, Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi, Vincent Van Gogh'un Arles'teki Yatak Odası ve Claude Monet'in Gelincikler ve İzlenim: Gündoğumu tabloları oldu.



Sergi, Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde hafta içi 09.15-17.45 saatleri arasında, 30 Temmuz’a kadar tüm ziyaretçilere açık. Görme engelliler dilediklerizamanda Telefon Kütüphanesi mobil uygulaması aracılığıyla da sergiye ulaşabiliyorlar. Sergi, ayrıca görme ve işitme engelli ziyaretçiler için özel olarak geliştirilen, bireysel kullanıma uygun tasarlanmış yön bulma uygulaması “Sesli Adımlar” ile akıllı telefonlar üzerinden sesli yönlendirme ve ikonlar aracılığıyla da ziyaret edilebiliyor.