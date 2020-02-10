Tablet sektörünün dünü ve bugünü

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1888 yılında Elisha Gray tarafından Amerikan Patent Ofisi'nden patenti alınan Tele-otograf, günümüz modern tabletlerinin ilk çıkış noktası olarak kabul edilmektedir. Uzun yıllar devam eden geliştirme çalışmalarıyla tabletler, günümüzde akıllı telefonlar ile notebooklar arasında kendine yer buldu. Bir dönem kullanıcılar tarafından büyük bir ilgi gören tablet sektörü, telefonların teknik özellik bakımından çok ileri seviyeye gelmesi ve bilgisayarlarında tasarım olarak küçülmesi nedeniyle zor yıllar yaşamaya başladı.

2018 yılında toplamda 146.2 milyon adet tablet satılırken, 2019 yılında bu sayı 144.1 milyon adette kaldı. Yani 2019 yılı istatistiklerine göre yıllık bazda yüzde 1.5 küçülme yaşandı. Tablet sektöründe bazı markalar yaşadığı düşüşle dikkat çekerken, Apple başarısın sürdürülebilir hale getirdi.

2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da ilk sırada yer alan Apple, toplamda 49.9 milyon adet tablet satışı yaparak yıllık bazda yüzde 15.2 büyüdü. Bu büyümede, 2019 yılında Apple’ın duyurduğu yeni tablet modellerinin büyük bir payı oldu. Apple, küresel tablet sektöründe ise yüzde 34.6’lık paya sahip oldu.

Listede bir kez daha ikinci sırada kendisine yer bulan Samsung ise 21.7 milyon adet satış gerçekleştirdi. Ancak Samsung yıllık bazda yaşadığı yüzde 7.2’lik düşüşle dikkat çekti. Samsung’un küresel tablet satışlarında sektördeki payı ise yüzde 15.1’de kaldı. Samsung’u takip eden Huawei ise 14.1 milyon adet satışla yüzde 3.5 küçüldü. Bu düşüşle Huawei’nin sektördeki payı yüzde 10’un altında kaldı. Bir dönem tablet sektöründe oldukça başarılı bir grafik sergileyen Lenovo ise 8.5 milyon adet satış yaptı ve yüzde 16.6 küçüldü.

Tüm bu istatistikler doğrultusunda genel tabloya baktığımızda, Android tabletlerde yaşanan düşüş göze çarpıyor. Küresel ölçekte satışların düşmesine rağmen, Apple’ın satışlarına başarılı şekilde devam etmesi ise tablet sektörünün geleceği için küçük de olsa bir umut oldu.

Kurumsal şirketlerin, satış ve pazarlama gibi saha odaklı iş süreçlerinde görev alan çalışanlarının tablet kullanmasını tercih etmesi, tablet sektörünün ayakta kalmasını sağlayan en önemli stratejiler arasında yer alıyor. Özellikle kurumsal taraftan gelen taleple, tablet sektörünün pazar payının bu seviyelerde kalmasını sağlayacağını söyleyebiliriz.

Samsung, Huawei, Lenovo gibi markaların, tablet sektöründe varlığını sürdürebilmesi için 2020 yılında kullanıcılara yenilikçi özellikler sunması gerekecek. Üreticilerin, kurumsal şirketlerin yanı sıra bireysel kullanıcılar için de yeni fırsatlar sunması gerekiyor.



Burak Kesayak

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