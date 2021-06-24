Tabii indir - Tabii nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm EBA eğitim uygulaması

Tabii uygulaması bir eğitim programı olarak bilinmektedir. Tabii tüm yaşlar için uygun olan mobil yazılımdır.

Tabii Nedir ve Ne İşe Yarar?

Tabii uygulaması ders takip etmek için oluşturulmuş bir uygulamadır. Bu uygulama ile birlikte 4, 5, 6, 7. sınıfların bütün izlenmemiş olan ya da telafi edilmesi gereken dersleri izleyebilirsiniz. Tabii mobil uygulaması ile yaz tatilinde bile derslerini tekrar edebilirsiniz. Sadece ders tekrarı değil bu uygulama üzerinden tekrar yaptığınız dersler ile alakalı sorular da çözebilirsiniz. Her gün düzenli olarak sorular çözebilir ders ile alakalı olan tüm eksiklerinizi kapatabilirsiniz. Tabii uygulaması içerisinde günlük testler yer almaktadır. Günlük testlere de giriş yaparak hem eğlenebilir hem de dersi öğrenebilirsiniz.

Tabi uygulaması içerisinde yarışmalar da yer almaktadır. Yarışmalara da katılarak puanlarınızı toplayarak derslerde en iyi seviyeye gelebilirsiniz.

Tabii Nasıl İndirilir?

Tabii uygulaması Mili Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Tabii uygulamasını indirmek için ilk olarak Android kullanıyorsanız eğer Google play store uygulamasına giriş yapın. Daha sonra buradan arama butonuna "Tabii" yazın. Yazdıktan sonra da çıkan ilk seçeneğe tıklayın ve buradan indirin. Tabii uygulamasını IOS için indirmek için de benzer indirme işlemini yapabilirsiniz. IOS için de app store uygulamasına giriş yapın. Eğer hesabınız yok ise mutlaka hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesap oluşturduktan sonra arama yerine tıklayarak buraya "tabii" yazarak uygulamayı indirebilirsiniz.

Tabii IOS App Store İndirme Linki

Tabii IOS platformunda indirmek için aşağıda bulunan indirme linkine tıklayın;

" https://apps.apple.com/tr/app/tabii/id1521450148?l=tr "

TABİİ IOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Tabii Android Google Play İndirme Linki

Tabii uygulamasını Android üzerinden indirmek için ihtiyacınız olan link aşağıdaki gibidir;

" https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.eba.tabii&hl=tr&gl=US "

TABİİ ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Tabii Nasıl Yüklenir?

Tabii uygulamasını yüklemek için yukarıda yer alan indirme linklerini kullanabilirsiniz. Bu indirme linklerine tıkladıktan sonra internet hızınıza bağlı olmak üzere hızlı bir şekilde Tabii uygulamasını indirebilirsiniz.

Tabii Nasıl Kullanılır?

Tabii uygulaması için uygulamada bir üyelik oluşturmanız şarttır. Üyelik oluşturduktan sonra burada sınıfınızı seçiyorsunuz. Derslerim seçeneğine tıklayarak izlemediğiniz ya da zayıf olduğunuz dersleri bu sekmeden bütün videolarını izleyebilirsiniz. Kolayca tekrar etmek için oluşturulmuş olan bu videoları daha sonra da kaldığınız yerden indirebilirsiniz. Ders çalışmak için herhangi bir kağıt ya da kaleme ihtiyacınız yoktur. Ders bittikten sonra bu ders ile alakalı olan soruları göreceksiniz. Bu soruları da çözerek uygulama üzerinden derslerinizi daha iyi hale getirebilirsiniz.

Tabii'nin Özellikleri Neler? Tabii İncelemesi

Tabii uygulaması hem eğlendirmeyi hem de bilgilendirmeyi sağlayan bir uygulamadır. MEB tarafından da doğrudan desteklenmektedir. Öğrenciler uzaktan eğitimde kullanmış olduğu EBA kullanıcı adı ile bu uygulamaya giriş yapmaktadırlar. Son derecede renkli bir uygulamadır.

- Tabii uygulamasına EBA üzerinden giriş sağlayabilirsiniz.

- MEB tarafından desteklenmektedir.

- Uygulama 4, 5, 6 ve 7. sınıflara kadar desteklenmektedir.

- Uygulama üzerinden derslerinizi tekrar edebilir ve soruları da çözebilirsiniz.

- Uygulama üzerinde yarış butonu yer almaktadır. Kendinizle yarışarak her geçen gün daha da iyi olabilirsiniz.

Tabii Nasıl Silinir?

Tabii uygulamasını silmek için öncelikle uygulamanın market bölümüne gelin. Burada ki kaldır seçeneğine tıklayın.