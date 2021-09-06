SYNNEX Corporation ve Tech Data Corporation'dan önemli duyuru

TD SYNNEX CEO’su Rich Hume “Dünya çapında 22.000 iş arkadaşından oluşan bir ekiple TD SYNNEX ’i yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

TD SYNNEX Yönetim Kurulunun İcra Kurulu Başkanı Dennis Polk, “Birleşmeyi tamamladığımız ve işletmelerimizi entegre etmeye odaklandığımız için çok mutluyuz’’ dedi.

Birleşmenin sonuçlanmasıyla birlikte, müşteriler ve bayiler, büyük ve kârlı ürün segmentlerinden bazılarında küresel bir dağıtım platformuna erişim imkânına sahip olacak. TD SYNNEX, teknolojinin benimsenmesini hızlandırma, gelir akışlarını çeşitlendirme, çapraz satış fırsatları oluşturma ve kapsamlı hizmetler olarak pazara sunma imkanı sağlıyor.

Birleşmenin bir parçası olarak Hume, TD SYNNEX ’in küresel BT endüstrisinde iyi bir kurumsal vatandaş ve tercih edilen işveren olma taahhüdünün altını çizerek, “TD SYNNEX’in teknolojik ortamın dönüştürülmesinde hayati bir rol oynaması nedeniyle, dünya üzerinde olumlu bir etki yaratma konusunda eşit derecede önemli bir sorumluluğa sahibiz. Kurumsal sosyal sorumluluğa odaklanmamız, dünyayı hem bugün hem de gelecekte daha iyi bir yer haline getirme taahhüdümüzü somutlaştırıyor.” dedi.

Tech Data Corporation daha önce tamamen Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) (“Apollo Fonları”) iştirakleri ve onların ortak yatırım kuruluşları tarafından yönetilen fonlara aitti. Birleşme anlaşması hükümleri uyarınca, Apollo Funds yapmış olduğu 500 milyon dolar sermaye yatırımı ve Tech Data net borç yeniden finansmanı sonrasında, toplam 44 milyon adi hisse senedi, 1,1 milyar dolar nakit alarak şu anda TD SYNNEX ’in yaklaşık yüzde 45’ine sahip.

1933 Menkul Kıymetler Yasası Bölüm 27A ve 1934 Menkul Kıymetler Borsası Yasası Bölüm 21E kapsamında “ileriye dönük beyanlar” olan bu basın açıklamasındaki beyanlar, Şirketin gelecek dönemlerdeki fiili sonuçlarının bu bültende önerilebilecek herhangi bir gelecekteki performanstan önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek bilinen ve bilinmeyen riskler ve belirsizlikler içermektedir. Şirket, bu açıklamada yer alan ileriye dönük beyanları güncelleme yükümlülüğünü üstlenmez.