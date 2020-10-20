Syndra Counter (Ct) - Syndra Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Syndra bir kara büyücüdür ve oldukça da güçlüdür. Bu karakter ile oynadığınız zaman oldukça başarılı olabilirsiniz. Ama tabi öncelikle Syndra'nın güçlü olduğu rakiplerini öğrenmeniz gerekmektedir. Tüm bunlardan önce biraz Syndra'dan bahsedelim

Syndra Counter

Syndra gücün karanlık yüzü oldukça güçlü olan bir kara büyücüdür. Ionia'da çocukluğunu geçirdiği zamanlarda yapmış olduğu kara büyüler köyün büyüklerini rahatsız edici seviyeye ulaşmıştır. Bu sebeple Syndra'nın güçlerini kontrol edebilmesi için eğitime yolladılar. Fakat kısa bir süre sonra Syndra hocasının kendi güçlerini bastırmaya çalıştığını fark etti. Bu nedenle de hocasını öldürdü. Bundan sonra güçlerini bastırmaya çalışan herkesi ortadan kaldıracağına yemin etti.

Syndra Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Lux

l Fizz

l Kassadin

l Kayle

l Talon

l Yasuo

Syndra Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Ahri

l Heimerdinger

l Ziggs

l LeBlanc

l Azir

l Orianna

Syndra Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Sınır Tanımaz: Syndra bu yeteneği sayesinde büyülerinin maksimum etkide olmasını sağlamaktadır.

Karanlık Küre: Syndra bu yeteneği ile karanlık bir küre çıkarmaktadır. Bu karanlık küre ise rakibe büyü hasarı vermektedir. Diğer güçleri ve küre kalıntıları sayesinde ise yönlendirilebilmektedir.

İrade Gücü: Syndra karanlık küreyi ya da düşman minyonu rakiplerine fırlatmaktadır. Bu şekilde düşmanlarına zarar vermektedir. Bu yeteneğini kullandığı zaman düşmanlarının hareket yeteneği de azalmaktadır.

Zayıflara Acıma: Syndra bu yeteneği sayesinde rakiplerini ve onların kara kürelerini savurmaktadır. Bu şekilde düşmanlarına büyü hasarı vermektedir. Karanlık kürenin değdiği düşmanlar ise sersemler.

Syndra Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Syndra Fizz'in karşısında çok güçsüz kalır. Bu sebeple bu rakibin karşısına çıkarmamaya özen göstermek gerekir. Bunun yanında Lux'da Syndra'yı kolay bir şekilde yakalayabilir ve ona zarar verebilmektedir. Karşı takımda tank fazla ise bu durumda da Syndra'yı almamanız gerekir.

Eğer oyunu Syndra karakterine karşı oynuyorsanız ve bir suikastı ya da nişancıysanız o zaman Syndra'nın yeteneklerini kullanmasını bekleyip savaşa öyle katılmanız daha avantajlı olmanızı sağlayacaktır.