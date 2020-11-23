Swiss Charger SCC-30010 powerbank modeli tanıtıldı

Telefonları, tabletleri ve saatleri şarj eden; yeni nesil modellerinde kablosuz şarj imkanı da sunan powerbank'lerin kullanımı gün geçtikçe artıyor. Pek çok marka kendi ismiyle powerbank üretirken bu şirketlerden biri de Swiss Charger oldu.



Ürün, 10000 mAh kapasiteli bataryaya sahip ve Lityum-Polimer batarya kullanıyor. Bu batarya, 2.1A hızlı şarj özelliğine ve Type-C hızlı şarj girişi ile kısa sürede şarj olma özelliğine sahip.

5V/2A, 5V/1A şarj çıkışları, 5V/2A Type-C ve Micro USB şarj girişleri bulunan ürün, şarj durumunu gösteren LED ekranı sayesinde pil durumunu kontrol etme imkanı sağlıyor.



