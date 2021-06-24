Swarm indir - Swarm nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm Swarm uygulaması

Swarm her akıllı telefona indirilebilen ve kullanılabilen uygulamadır.

Swarm Nedir ve Ne İşe Yarar?

Swarm uygulaması tüm dünyada bilinen bir uygulamadır. Swarm uygulaması kişilerin bulunduğu konunu paylaşmasına yardımcı oluyor. Kişiler birbirlerini Swarm hesapları üzerinden ekleyerek, yer bildirimi yapabiliyor ve arkadaşlarıyla paylaşabiliyor. Mesajlaşma ve fotoğraf paylaşımı gibi özellikleri bulunan bir uygulamadır. Özellikle son dönemlerde, kişiler ana sayfada arkadaş olduğu kişilerin hangi mekanlara veya adreslere gittiğini görebiliyor. Kişiler yer bildirimi yapmadığı sürece herhangi bir kişinin yer tespiti yapması mümkün değildir. Gizliliğe oldukça önem veren bir uygulamadır.

Swarm Nasıl İndirilir?

Swarm uygulamasını kullanmak isteyenler, telefonlarına kolay yoldan nasıl indirebileceğini öğrenmek istiyor. Swarm uygulaması telefonlara basit bazı işlemlerle yüklenebiliyor. Özellikle telefon sahipleri, uygulama indirdiği kısma girerek Swarm uygulamasını aratabilir. Swarm turuncu ikona sahip olan uygulamadır. Kişiler uygulamayı bularak, telefonlarına indirebilir.

Swarm iOS App Store İndirme Linki

iOS telefonlarına nasıl yükleneceği Swarm kullanmak isteyenlerin merak ettiği konular arasındadır. iOS telefonlarına Swarm yüklemek isteyenler https://apps.apple.com/us/app/foursquare-swarm-check-in-app/id870161082 linkine tıklayarak Swarm uygulamasını iOS telefonlarına kolayca indirebiliyor. Linke tıklandığında Swarm ikonunun yanında yer alan yükle butonuna basılarak, iOS telefonlara indirme işlemi başlatılabilir.

SWARM İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Swarm Android Google Play İndirme Linki

Swarm iOS işletim sistemlerine olduğu gibi, Android cihazlarına da yüklenebiliyor. Android cihaz sahipleri https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foursquare.robin&hl=tr&gl=US linkini kullanarak Swarm uygulamasını yükleyebilir. Android telefonlarına da uyumlu olan Swarm aktif olarak kullanıcılara en iyi hizmetleri sağlıyor. Swarm yükleme işlemleri telefonun modeline ve internet hızına göre değişebilir.

SWARM ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Swarm Nasıl Yüklenir?

Swarm yükleme işlemleri kısa sürede yapılabilen işlemlerdir. Kullanıcılar zorlanmadan mobil uygulama yükleme mağazalarından kolayca indirerek yükleme yapabilir. Telefonlara yüklenen onaylı uygulamalar genellikle telefonlara detaylı olarak kuruluyor. Kişiler indirme işlemini yaptıktan sonra Swarm uygulamasını ayrı olarak kurması gerekmiyor. İndirme işlemlerinin bitmesiyle birlikte Swarm telefonların ana ekranına otomatik olarak yerleştiriliyor.

Swarm Nasıl Kullanılır?

Swarm kullanmaya yeni başlayanlar, nasıl kullanacaklarını da araştırabiliyor. Swarm'a giriş yapan kişiler öncelikle hesap oluşturmalıdır. Swarm hesaplarına giriş yapıldıktan sonra profil düzenle kısmından fotoğraf eklenebilir ve biyografi bilgileri paylaşılabilir. Konum paylaş sekmesi kullanılarak, kişiler listede yer alan mekanı seçerek olduğu yeri işaretler ve paylaşım yapabilir. Yapılan paylaşımlar tüm arkadaş listesi tarafından görüntülenebilir.

Swarm'ın Özellikleri Neler? Swarm İncelemesi

Swarm kullanıcılara yer bildirimiyle birlikte, fotoğraf paylaşımı yapma imkanı da sağlıyor. Sadece fotoğraf ve konum paylaşılabilen uygulama içerisinde, anlık olarak yer bildirimi yapılabiliyor. Bulunan konumda yer bildirimi yapılmak istenildiğinde, kişilere en yakın bölgeler listeyle sunuluyor. Kişiler liste içerisinde bulunmuş olduğu konumu seçerek paylaşım yapabiliyor.

Swarm uygulamasında arkadaşlar arasında mesajlaşma imkanı da bulunuyor. Özel mesaj gönderimi yaparak sohbet edilebiliyor. Yapılacak yer bildirimi paylaşımları, arkadaşlar tarafından beğenilebiliyor veya yorum atılabiliyor. Yorum kısımları tamamen arkadaşlara özel olarak paylaşılıyor. Kişiler gizlilik ayarlarını düzenleyerek, yorum izinlerini kapatabilir.

Swarm Nasıl Silinir?

Swarm uygulamasını aktif olarak kullanmayan kullanıcılar, telefonlardan silmek isteyebiliyor. Swarm uygulaması her uygulamayla aynı şekilde siliniyor. Telefon hafızasından veya ana ekrandan basılı tutarak silinebiliyor. Kişiler Swarm uygulamasını sildiğinde, telefondan tüm dosyalarıyla birlikte kaldırılıyor. Tekrar yüklemek için mağazaya giriş yaparak Swarm uygulaması bulunmalı ve aynı yükleme adımları izlenilmelidir.