Swain Counter (Ct) - Swain Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Swain ile ilgili ilk bulgular bir revir doktorunun notlarında ortaya çıkmıştır. Swain'in güçlü ve zayıf rakiplerine geçmeden önce kendisi ile ilgili bilgiler verelim.

Swain Counter

Jericho Swain yalnızca güce saygı gösteren Noxus'un yöneticisi konumundadır. Swain'in oldukça ileri görüşlü bir yönetici olduğu söylenebilir. Ionia ile yapılan savaşlar esnasında Swain bir kolunu kaybetmiş ve sakat kalmıştır. Ancak buna rağmen Noxus'u iyi bir şekilde yönetmeye devam etmiştir. Swain kaybettiği kolu yerine yeni bir iblis kolu edinmiştir. Swain yaptığı savaşların hepsinde en önce askerlerini komuta etmektedir.

Swain Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Fizz

l Viktor

l Cassiopeia

l Syndra

l Ziggs

l Lux

Swain Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Akali

l Vladimir

l Diana

l Ahri

l Kennen

l Yasuo

Swain Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Kuzgun Sürüsü: Swain'in kuzgunları vardır. Bu kuzgunlar Swain'i iyileştirirler ve manasını yenilemek adına tayflar toplarlar. Swain hareketsiz duran rakiplerini kendine çeker ve onlara zarar vererek tayf söker.

Ölümün Eli: Swain değdiği rakipleri delip geçen ve ancak şampiyon rakiplere değdiği zaman duran atışlar yapmaktadır. Bu atışlar her bir rakibe isabet ettiğinde daha fazla hasarlar vermektedir.

İmparatorluğun Gözü: Swain bir iblis gözü açarak rakiplerine zarar verir ve rakiplerinin yavaşlamasını sağlar. İblis gözünün isabet ettiği şampiyonlar açığa çıkmaktadır ve Swain'in bir tayf kazanmasını sağlarlar.

Kımıldama: Swain ileriye bir iblis gözü dalgası yollar. sonrasında bu dalga rakiplerine büyük hasarlar vererek Swain'e geri dönmektedir.

Karanlığın Zirvesi: Bu yetenek ile Swain bir iblise dönüşmektedir. Böylece çevresinde bulunan rakiplerinden can çalabilir. İblis Ateşi etkinleştirildiği zaman düşmanlara çalınan can kadar zarar verir. Bu şekilde dönüşüm de sona ermiş olur ve yakındaki tüm düşmanlar hasar görür.

Swain Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Swain'e karşı şampiyon seçerken dikkatli olmak oldukça önemlidir. Swain'in R yeteneği iyileşmesinde oldukça etkili olmaktadır. Bunun önüne geçmek için iyileştirmeyi yavaşlatan bir eşya alınabilir.