Svchost.exe nedir ve ne işe yarar? Görev yöneticisi içerisindeki Svchost hakkında bilgi

Svchost.exe uygulaması, işletim siteminin kararlı ve güvenli durumda olan yapısının muhafaza edilebilmesi açısından oldukça büyük öneme sahiptir.

Svchost.exe Nedir?

Svchost.exe, Dynamic-link Libraries kelimelerinin baş harflerinin kullanımıyla ifade edilen DLL dosyalarından başlatılmış durumda olan işlemlerin yürütülmesine yarayan bir sistem uygulamasıdır.

Svchost.exe Ne İşe Yarar?

Svchost.exe dosyasının ortaya çıkış sebebi ise Windows sistem dosyaları olma niteliğine sahip durumdaki DLL dosyalarının çalıştırılabilir nitelikte olmaması sebebiyle bir başlatıcıya gereksinim duyuyor olmalarıdır. Bu noktada gereksinim duyulan bu başlatıcı ise svchost.exe dosyası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Görev Yöneticisi İçerisindeki Svchost Hakkında Bilgi

Görev yöneticisindeki Svchost, dinamik bağlantı kütüphaneleri kaynaklı olarak çalışan bir genel ana bilgisayar işlemi olma özelliğine sahiptir. Diğer bir ifadeyle svchost.exe, DLL dosyaları üzerinden yüklenen hizmetler için bir kabuk görevi üstlenir.

Hizmetler belirli gruplara bölünürler ve her grubun içerisinde farklı bir Service Host işlemi bulunmaktadır. Böylelikle bir DLL dosyasında ortaya çıkan bir sorun diğerlerini etkilememektedir. Bu durum işlemi, Windows işletim sistemleri için son derece büyük hayati bir konuma getirmektedir. Bu nedenden dolayı da bu işlemleri sonlandırmak söz konusu olmamaktadır.

Görev Yöneticisinde Svchost.exe dosyasının üstlendiği işlemi fazlasıyla görmek mümkün olmaktadır. Görev yöneticisi içinde alt alta sıralanmış durumda olan pek çok svchost.exe dosyası bulunmaktadır. Eğer Windows hizmetlerinin tümü tek bir kabuk altında toplanmış durumda olsaydı, işlemcinin kuvvetli olmaması durumunda çökmelerin ortaya çıkmasına sebep olurdur. Zira dosyalardan biri çöktüğü takdirde hepsinin çökmesi söz konusu olmaktadır.

Windows hizmetlerinin tamamının tek bir kabuk altında toplanmış olmasının yerine her bir sistem, kendisine ait olan bir svchost.exe işlemine sahip durumdadır. Bu sayede Windows hizmetlerinden birinin zarar görerek çalışmayı durdurması halinde çalışmalarını sürdürmekte olan diğer sistemlere bir zarar gelmez. Böylelikle sistem çalışmasını devam ettirebilmektedir. Sorun yaşanan dosyanın onarımı içinde yalnızca bilgisayarı kapatıp açmak gerekebilmektedir.

Bir bilgisayardaki Görev Yöneticisinde mevcut olan svchost.exe işlemleri esasında bir tehdit yahut bilgisayarın işletim sistemini yavaşlatan nitelikte olan bir işlem değildir. Bundan dolayı bilgisayarın kapatılmasına gerek yok. Svchost.exe işleminin kendisi resmi bir Windows bileşeni olma özelliğine sahiptir. Ancak bazı istisnai durumlarda svchost.exe dosyası bir virüs olabilmektedir. Bilindiği üzere pek çok virüsün kendisini bir Windows bileşeni olarak göstermesi için tasarlanmaktadır.

Görev Yöneticisi üzerindeki svchost.exe dosyasının virüs olup olmadığının anlaşılması için ise dosyanın üzerine sağ tıkladıktan sonra ‘Dosya konumunu aç’ seçeneğini seçmek yeterlidir. Eğer dosyanın konumu Windows/System32 ise svchost.exe görünümlü dosya bir virüs değildir. Fakat dosyanın konumu bu dizinden farklı bir dizin ise bu durumda ilgili dosya bir virüs dosyasıdır.