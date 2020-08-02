Suyun kaldırma kuvvetini kim buldu ve icat etti? Suyun kaldırma kuvveti ne zaman bulundu

Çok köklü ve eski bir tarihe dayanan suyun kaldırma kuvvetinin keşfi, dünyanın keşfedilmesi için en önemli ayak haline geldi. Farklı kıtaları bulmak ve dünyayı daha iyi tanımak amaçlı çok önemli bir keşiftir. Ayrıca farklı deniz canlı türlerini keşfetmek ve yepyeni yerleri öğrenebilmek amaçlı en önemli buluşlardan biridir.

Suyun Kaldırma Kuvvetini Kim Buldu?

Suyun kaldırma kuvveti eski Yunan tarihinde yaşamış olan; matematikçi, filozof, fizikçi ve Astronom olan Arşimet tarafından bulundu. Bu durum her ne kadar suyun kaldırma kuvveti şeklinde bilinse bile, fiziğin en önemli kanunları arasında yer alır ve tüm sıvılar için geçerlidir. Geçmişten günümüze gelmiş olan suyun kaldırma kuvveti ‘Arşimet prensibi’ olarak bilinir.

Suyun Kaldırma Kuvveti Ne Zaman Bulundu?

M.Ö. ikinci yüzyılda ünlü mucit Arşimet tarafından bulunan suyun kaldırma kuvveti, zaman içerisinde gelişim göstererek günümüze kadar ulaştı. Rivayete göre bir gün hamamda iken suyun üzerine duran tasın batmadığını gören Arşimet, suyun kaldırma kuvvetini bu şekilde tespit ederek geliştirdi. Böylece suyun kaldırma kuvvetinden yararlanmak suretiyle gemilerin inşa edilmesine ve farklı kıtaların keşfi edilmesine olanak tanıdı