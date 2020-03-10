Suya düşen telefonu kurtarmak için ne yapmalı? İşte yöntem

Günümüzde birçok kişinin yanından ayırmadığı telefonların en azılı düşmanı su olarak görünüyor. Telefonun sıvıyla temas etmesi durumunda ise kullanıcıların paniğe kapılması ile birlikte hatalar zinciri oluşuyor. Kullanıcıların böyle bir durumda cihazlarını saç kurutma makinesi ile hızlıca kurutmaya çalışmasının en yaygın hata olduğunu aktaran Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal’a göre, sıvıyla temas eden telefonların kurtarılması için yapılması ve yapılmaması gerekenlere kullanıcıların dikkat etmesi gerekiyor.

Telefonunuz Sıvıyla Temas Ettiğinde Yapmanız Gerekenler

1. Telefonunuzu sudan hemen çıkarın. Telefonunuz suyla temas ettiğinde yapılacak ilk şey, hemen sudan çıkarmaktır. Su altında ne kadar az zaman harcanırsa, genel olarak o kadar az hasar görüyor.

2. Telefonunuzu hemen kapatın ve açmayın. Telefonunuz ıslandıktan sonra yapılacak en önemli işlemlerden biri, telefonu kapatmak ve tekrar açmaya çalışmamaktır. Çünkü telefonunuz çalışıyor gibi görünüyor olsa da bunun yanlış bir güvenlik durumu olduğunu düşünmeniz gerekiyor.

3. Bataryayı, SD kartı ve SIM kartını çıkarın. Bir sonraki adım, elektriksel hasar olasılığını ortadan kaldırmak için telefondan batarya, SD Kart ve sim kartı gibi diğer parçaları çıkarmak olmalıdır. Bu sadece telefonunuza içerideki parçalar olmadan kuruma şansı vermekle kalmaz, aynı zamanda verilerinizin kaybolmasını önlemek için size daha iyi bir şans verir.

4. Telefonunuzu havlu ile kurutun. Son olarak, telefonunuzu bir havlu veya yumuşak bir bezle hafifçe kurutmaya çalışın. Daha fazla nem emebilirseniz, telefonun kuruma şansı artırırsınız.

Bunları Yapmayın

1. Telefonunuzu açmaya çalışmayın. Su ile temas ettikten sonra cihazı açmaya çalışmayın. Su hasarının devam etmesinden sonra telefonunuzu açmak, kısa devreye neden olur ve dahili parçaların korozyonu hızlanır.

2. Telefonunuzu pirinç dolu kaseye koymayın. Çoğu kullanıcı için iyi bilinen bir taktik, telefonun nemini emmek için bir pirinç kasesine konulduğu “pirinç hilesini” denemektir. Bu teori ile ilgili birkaç problem var. Pirinç bir miktar nemi emebilir, ancak telefondaki her alana, özellikle daha küçük noktalara ulaşamayacaktır. Suyun çoğunluğu gitmiş olsa da, telefonunuzda ulaşılamadığı için kalan su damlaları konusunda başarısız olma ihtimali var. Ek olarak, telefona nişasta ve toz ekleyebilir, bu da daha fazla hasar verir.

3. Telefonunuzu kedi kumu içine ya da silika jel içine koymayın. Cihazınızı kedi kumu veya silika jel içine koymayı denemeyin. Bu çözümler sadece geçicidir ve telefonunuzu nihai arızalardan kurtarmaz. Çalışmalar, telefonunuzu sadece hava ile kendi kendine kurumaya ayarlamanın daha fazla su çıkardığını gösteriyor.

4. Kurutma makinesini kullanmayın. Cihazı kuruturken saç kurutma makinesi gibi herhangi bir ısı kaynağı kullanmaktan da kaçının. Bunlar yalnızca telefonunuzu aşırı ısıtırken, suya ve elektrik sorununa ısıyı da ekleyerek bileşenlere zarar verir.



Telefonunuzu kurtaramazsanız ne yapmalısınız?



Telefonunu hiçbir şekilde kurtaramayan ve içerisindeki verilere ulaşmak isteyen kullanıcıların telefonlarındaki sorunun tespit edilip çözülmesi için profesyonel yardım almalarının şart olduğunu belirten Günal, söz konusu telefonların bir kağıt havluya sarılı bir şekilde, kapalı ve telefonun hareket etmesini önleyecek darlıkta bir paket içerisinde, en kısa sürede uzman ellere teslim edilmesi gerektiğini dile getiriyor. Veri kurtarma sürecindeki adımların belirlenmesine yardımcı olması için cihaza temas eden sıvı örneğinin ayrıca gönderilmesi de büyük önem taşıyor.