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Teknoloji
Haber Giriş: 19.04.2021 - 09:30 | Son Güncelleme:

Sürücüsüz Tesla kaza yaptı: 2 kişi hayatını kaybetti

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Sürücüsüz Tesla kaza yaptı: 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde, sürücüsüz Tesla aracı ağaca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Elon Musk'ın sahibi oldupu elektrikli otomobil üreticisi Tesla bir kez daha kaza haberi ile gündemde.

Tesla'nın araçları son olarak Teksas’ta gerçekleşen kaza ile gündemde.

Sürücüsüz Tesla kaza yaptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Cumartesi gecesi yaşanan kazada sürücüsüz Tesla ağaca çarptı, aracın alev alması sonrası iki kişi feci şekilde can verdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, bölgeye gelen polisler sürücü koltuğunda kimsenin olmadığını belirtti.

Bu da aracın sürücüsüz modda seyahat ederken kaza yaptığı iddiasını kuvvetlendiriyor.

Sürücüsüz Tesla kaza yaptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Aynı haberlere göre, 2019 model Tesla Model S’nin virajı alamadığı ve yoldan çıktı.

ABD'de sadece Mart ayında Tesla araçlarının rol oynadığı kazalarıyla ilgili 27 soruşturma başlatıldı.

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