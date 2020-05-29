Şüpheli çanta Apple'a mağaza kapattırdı

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkede gerilim tırmandı. Pek çok eyalette gösteriler düzenlenirken, Apple'ın Oregon eyaletindeki mağazasının önüne de protestolarla bağlantılı olduğu düşünülen bir siyah çanta bırakıldı.

Polis, bomba olabileceği şüphesiyle mağazayı kapattırırken, mağazanın çevresi de kısa bir süreliğine boşaltıldı. Sonrasında bomba imha ekibi olay yerine geldi ve çantanın içi açıldığında bir poşet dolusu elma olduğu görüldü.

Poşetin üzerinde ise 'Timmy, kapıyı kapat' yazılı bir mesaj bulunuyordu. Bu mesajın Apple'ın CEO'su Tim Cook'a atfen yazıldığı düşünülürken, çantadan elma dışında başka bir şey çıkmadı.

Polisin yaşanan olay sonrası araştırmaları sürüyor.







