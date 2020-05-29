MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriŞüpheli çanta Apple'a mağaza kapattırdı
GeriTeknoloji Şüpheli çanta Apple'a mağaza kapattırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 29.05.2020 - 07:19,Son Güncelleme:

Şüpheli çanta Apple'a mağaza kapattırdı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Şüpheli çanta Apple'a mağaza kapattırdı
Abone Olgoogle-news

Apple'ın Oregon'da bulunan mağazasının önüne konulan şüpheli çanta nedeniyle mağaza apar topar kapatıldı, çantanın içinden bir poşet dolusu elma çıktı.

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkede gerilim tırmandı. Pek çok eyalette gösteriler düzenlenirken, Apple'ın Oregon eyaletindeki mağazasının önüne de protestolarla bağlantılı olduğu düşünülen bir siyah çanta bırakıldı.

Polis, bomba olabileceği şüphesiyle mağazayı kapattırırken, mağazanın çevresi de kısa bir süreliğine boşaltıldı. Sonrasında bomba imha ekibi olay yerine geldi ve çantanın içi açıldığında bir poşet dolusu elma olduğu görüldü.

Poşetin üzerinde ise 'Timmy, kapıyı kapat' yazılı bir mesaj bulunuyordu. Bu mesajın Apple'ın CEO'su Tim Cook'a atfen yazıldığı düşünülürken, çantadan elma dışında başka bir şey çıkmadı.

Polisin yaşanan olay sonrası araştırmaları sürüyor.



False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle