'Süper Solucan Ay' için geri sayım!

2021 yılının en önemli gök olaylarından bir tanesi olarak adlandırılan 'Süper Solucan Ay' için nefesler tutuldu.

Bu akşam çıplak gözle izlenebilecek olan 'Süper Solucan Ay'da Dünya'nın uydusu yüzde 7 daha parlak, yüzde 15 daha büyük gözükecek.

SÜPER SOLUCAN AY NE ZAMAN?

Süper Solucan Ay, 28 Mart Pazar günü gerçekleşecek ve Avrupa kıtasında gözlemlenebilecek. Bu görüntü yaklaşık üç gün boyunca gözlemlenebilecek.

SÜPER SOLUCAN EN İYİ NASIL İZLENİR?

İster meteor yağmurları ister Süper Ay olsun bir gökyüzü olayını net bir şekilde izlemek için şehir ışıklarından uzak bir noktada, temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşullarını yakalamak lazım.