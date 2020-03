Super Mario temalı LEGO için geri sayım başladı

Ne bir video oyunu ne de geleneksel bir LEGO tabanlı set olan LEGO Super Mario, LEGO parçalarıyla oluşturulan gerçek hayat oyun seviyelerinde para toplayan etkileşimli bir LEGO Mario figürü içeren yeni bir ürün serisi. Yeni set, çocukların daha önce hiç olmadığı gibi Super Mario'nun eğlenceli dünyasını deneyimlemelerine izin verecek. Super Mario, fiziksel LEGO dünyasında hayata geçirilecek ve yeni zorluk seviyeleri ve oyun stilleri, LEGO deneyiminin bir parçası olacak.



LEGO Super Mario'nun bu yıl piyasaya sürülmesiyle hayranların neler bekleyebileceğini ima eden video, LEGO parçalarıyla oluşturulmuş gerçek hayat oyun seviyesinde para toplamak için interaktif bir Mario figürü kullanan bir oyuncu gösteriyor.

LEGO Group Chief Marketing Officer Julia Goldin, “Etkileşimli ve sosyal LEGO oyunu ile Mario'yu fiziksel dünyaya getirmekten çok heyecanlıyız” diyor. “Bu deneyim sayesinde, Mario seven milyonlarca çocuğa en sevdikleri karakterle oyun oynamalarına yardım edeceğiz. LEGO Super Mario, en son dijital teknolojiyi sorunsuz bir şekilde birleştiren çocuklar için son derece sosyal, etkileşimli ve işbirlikçi bir deneyim. "

Nintendo Co., Ltd Executive Officer ve Game Producer Takashi Tezuka, “LEGO ürünlerini ve çocukların oyun oynamak için hayal güçlerini kullanmalarına yardım edişini her zaman sevdim” diyor. “LEGO Group ile birlikte oluşturduğumuz yeni ürün farklı oyun stilleri sunuyor- biri Mario dünyasını özgürce inşa ettiğiniz, diğeri ise yarattığınız dünyada Mario ile oynadığınız yer. ”