Super Mario Maker 2 için yeni güncelleme

Nintendo Switch için Super Mario Maker 2’ye gelecek yeni güncelleme, 22 Nisan'da yeni World Maker modunun yanı sıra bir dizi yeni içerik ve özellik ekleyecek.



World Maker modunda, bir kullanıcı tarafından oluşturulan birden fazla parkur, bir dünya haritasının başlangıç ​​noktasından bitiş kalesine giden bir yola bağlanabilir. Dünya haritasının görünümü de özelleştirilebilir. Toplam 40 parkura kadar sekiz dünya birleştirilebilir ve başkalarıyla paylaşılabilen mini bir Super Mario oyunu oluşturulabilir.

World Maker'a ek olarak, Super Mario Maker 2'de başka kimin görüneceğini tahmin edin? Koopalings! Her biri kendi hareket modeline sahip olan bu sorun çözücüden yedisinin tümü, kullanıcı tarafından oluşturulan parkurlara eklenebilir. Oyuna eklenen diğer düşmanlar arasında anahtar kovalayan Phanto ve kurmalı Mechakoopas var.



Ek güncellemeler ve parkur parçaları da ücretsiz güncellemenin bir parçası olarak Super Mario Maker 2'ye geliyor. Bu, Mario ve arkadaşlarını Super Mario Bros.2'den görünümlerine dönüştüren ve tıpkı o oyunda olduğu gibi öğeleri ve düşmanları toplayıp atmalarına izin veren SMB2 Mantarını içerir. Super Mario Bros.3'ten gelen Frog Suit ile Mario, suda kolayca yüzebilir ve hatta yüzeyini geçebilir. Oyuna eklenen diğer power-up'lar ilk olarak Super Mario World'de tanıtılan Power Balloon, New Super Mario Bros.U'dan Super Acorn ve Super Mario 3D World'den Boomerang Flower. Aynı oyundan, Cannon Box ve Propeller Box gibi giyilebilir cihazlar için de beş varyasyon var.

Ayrıca, Mario Kart Tour hayranları için iyi haberler var: Hem Builder Mario hem de Builder Toad, akıllı cihazlar için Mario Kart Tour oyunundaki yarış pistinde görünüyor. 22 Nisan 08:00 CEST - 6 Mayıs 07:59 CEST arası Trick Tour’da oyuncular bu kask giyen sürücüleri edinmeye çalışabilir ve çevrimiçi çok oyunculu oyunlarda ödül kazanmak veya arkadaşlarına meydan okumak için yarışırken kullanabilirler.