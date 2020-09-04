Super Mario Bros. 35 yaşına girdi: Hâlâ başrolde

Bugün yayınlanan yeni bir video sunumunda Nintendo, Super Mario Bros.'un 35. yıl dönümü için gelecek birkaç oyun, ürün ve oyun içi etkinlikleri ayrıntılı olarak açıkladı. Bu etkinlikte, Super Mario 3D All-Stars gibi Nintendo Switch ailesine yeni gelen oyunlar, modern çağın üç Super Mario oyunundan oluşan bir koleksiyon: Super Mario 64, Super Mario Sunshine ve Super Mario Galaxy; Orijinal Super Mario Bros. dünyasında 35 oyunculu çevrimiçi bir savaş olan Super Mario Bros. 35; ve ilk olarak Wii U’da çıkan Super Mario 3D World'ün geliştirilmiş bir versiyonu olan Super Mario 3D World + Bowser’s Fury gösterildi.

Ek olarak videoda, gerçek hayattaki fiziksel bir kartı kontrol etmek için Nintendo Switch sistemini kullanarak Mario Kart serisinin eğlencesini gerçek dünyaya getiren Mario Kart Live: Home Circuit, Klasik Super NES oyunu Super Mario All-Stars'ın bugün daha sonra Nintendo Switch Online'da piyasaya sürülmesi; ve orijinal Super Mario Bros., Super Mario Bros .: The Lost Levels ve Ball oyunlarını oynatan retro Game & Watch sistemlerinden esinlenen mini oyun cihazı Game & Watch: Super Mario Bros adlı yeni bir Nintendo ürünü tanıtıldı.

Super Mario 3D All-Stars: Super Mario 64, Super Mario Sunshine ve Super Mario Galaxy 3D Super Mario oyunlarının optimize edilmiş sürümleri tek bir pakette Nintendo Switch'e geliyor. Orijinal sürümlerinden daha yüksek çözünürlüklere sahip olmanın yanı sıra, oyunlar Nintendo Switch'te sorunsuz bir oyun deneyimi için optimize edildi. Super Mario 3D All-Stars ayrıca, üç oyundan da müzik ve şarkı çalmak için bir oyun içi müzik çalar modu içerir. Oyuncular ayrıca ekran kapalıyken Nintendo Switch sistemlerinde müzik dinleyebilirler. Super Mario 3D All-Stars, 18 Eylül'de Nintendo Switch ailesi için özel olarak piyasaya çıkıyor.



Mario Kart Live: Home Circuit: Nintendo ve Velan Studios ortaklığıyla oluşturulan Mario Kart Live: Home Circuit, rakiplere karşı yarışmak için bir Nintendo Switch veya Nintendo Switch Lite kullanarak Mario Kart serisini gerçek dünyaya getiriyor. Fiziksel kart, oyun içi ve gerçek dünyada güçlendirmelere tepki verirken, bir öğe ile vurulduğunda durur ve yarışa bağlı olarak farklı şekillerde etkilenebilir. Oyuncular, evlerinde, tek sınırın hayal güçleri olduğu özel bir parkur düzeni oluşturmak için kapılar yerleştirirler. Mario ve Luigi için parkurları ve kostümleri özelleştirmek üzere görünümlerin kilidini açmak için Grand Prix'de Koopalings'e karşı yarışın ve yerel çok oyunculu modda en fazla dört oyuncuyla oynayın. Oyun, 16 Ekim'de çıkıyor.



Game & Watch: Super Mario Bros.: Bu yeni koleksiyon cihazı, ilk olarak 1980'lerde piyasaya sürülen orijinal Game & Watch sistemlerinden esinlendi. Orijinal elde taşınır cihaz bir oyun içeriyordu ve saati söylemek için bir saat olarak da kullanılabiliyordu. Orijinal Game & Watch serisi dünya çapında 43 milyondan fazla sattı. Game & Watch: Super Mario Bros., modern bir + Control Pad'e sahip. Klasik oyunlar Super Mario Bros., Super Mario Bros : The Lost Levels (Japonya'da Super Mario Bros.2 olarak piyasaya sürüldü) ve Mario görünümlü Ball'un özel bir versiyonunu oynatan Game & Watch: Super Mario Bros keşfedilecek 35 küçük dokunuşla bir saat işlevi görür. Game & Watch: Super Mario Bros. 13 Kasım'da çıkıyor.



Super Mario 3D World + Bowser’s Fury: Çok oyunculu kargaşa Nintendo Switch'e geliyor. Başlangıçta Wii U için çıkarılan Super Mario 3D World'ün bu gelişmiş sürümü, hem çevrimiçi hem de çeşitli yaratıcı düzeylerde yerel çok oyunculu ortak oynanışa sahip. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 12 Şubat 2021'de Nintendo Switch için piyasaya sürülecek.



Super Mario Bros. 35: Bu çevrimiçi savaş oyununda, 35 oyuncu ayakta kalan veya koşan son Mario olmak için yarışacak. Yenilen düşmanlar diğer oyuncuların parkurlarına gönderilecek, ancak bu tam tersi de geçerli. Oyuncular, rakiplerini aşmak için özel eşyaları etkinleştirebilirler. Super Mario Bros. 35, 1 Ekim'de Nintendo Switch Online üyelerine özel yalnızca dijital bir oyun olarak piyasaya çıkıyor. Oyun 31 Mart 2021'e kadar oynanabilecek.



Super Mario All-Stars: Super Mario Bros., Super Mario Bros .: The Lost Levels, Super Mario Bros. 2 ve Super Mario Bros. 3'ün geliştirilmiş 16-bit grafikleriyle yükseltilmiş sürümlerini içeren klasik Super NES oyunu, Nintendo Switch Online oyun kataloğuna katılıyor.



