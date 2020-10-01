Super Mario Bros. 35 bugün Nintendo Switch'e geliyor

Super Mario Bros. 35'te her oyuncu aynı zamanlanmış aşamayla başlıyor. Düşmanlar yenildiğinde, oyuncuya fazladan zaman verirken rakiplerin sahalarına gönderilir. Ancak iyi performans gösteren herkes başka birinin hedefi olabilir. Dört tür saldırı stratejisi arasından seçim yapın ve rakiplerinizi geride bırakmak için öğeleri akıllıca kullanmanız ve Günlük Görevleri sık sık kontrol ettiğinizden emin olmanız gerekiyor. Elbette Özel Savaşlara da katılacaksınız.

Super Mario Bros 35., Nintendo Switch Online üyelerine ek ücret ödemeden bugün Nintendo Switch'e geliyor. Çevrimiçi bir savaşta 35 oyuncudan biri olarak yarışırken Super Mario Bros.'un klasik seviyelerini yeniden deneyimleyebileceksiniz.



Super Mario Bros. 35, 31 Mart 2021'e kadar sınırlı bir süre için indirilip oynanabilecek.