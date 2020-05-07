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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 13:37,Son Güncelleme:

'Süper Ay', yarın son kez görülebilecek

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'Süper Ay', yarın son kez görülebilecek
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Gökyüzünde görsel güzellik oluşturan ve salı gecesi başlayan yılın son 'Süper Ay'ı, cuma akşamı sona erecek. 29 günde bir gerçekleşen dolunay konumundaki Ay, yeryüzüne 355 bin kilometre yaklaşıyor, en yakın anında ise 'Süper Ay' oluşuyor.

Bu yılın 4'üncü ve son 'Süper Ay'ı, salı gecesi gözlemlenmeye başlandı. Her yıl belirli tarihlerde gözlemlenen gökyüzü olayında Ay, dünyaya en yakın 355 bin kilometre, en uzak ise yaklaşık 405 bin kilometre yaklaşıyordu.

Süper Ay, yarın son kez görülebilecek

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yılda 3 ya da 4 kez 'Süper Ay' olayının gerçekleştiğini belirtiyor. Ay'ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı, 'Süper Ay' olarak adlandırılıyor. 'Süper Ay', yüzde 7- 14 daha parlak görünüyor.

Bu yıl ilk 'Süper Ay', 9 Şubat'ta ardından 9 Mart ve 9 Nisan'da gözlemlenmişti. 'Süper Ay', yarın akşama kadar görülebilecek.

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