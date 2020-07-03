Sufle’nin yeni şarkısı Apple Music'te yayınlandı

Apple Music ve Karnaval Medya Grubu işbirliği ile 2019 yılında başlayan Pusula Stüdyo özel sayfası için özel oluşturulan stüdyoda tamamı iPhone ile çekilen ve yönetmenliğini Yalçın Birol’un yaptığı müzik videoları sunmaya yeni sanatçılarla devam ediyor.

Pusula Stüdyo çekimlerinin yönetmeni Yalçın Birol Pusula Stüdyo için yeniden tasarladığı stüdyo ortamının tasarım aşamasında, konsept ve dekorun sade ve fütüristik bir atmosferde olmasını hedefledi. Pusula temasına gönderme yapan özel üretim 360 derece dönen motorlu sahne ve çevresini saran neon LED ışıklarla, siyah zemin üzerine sanatçıların performanslarını ön plana çıkartabilecekleri bir ortam yaratmayı hedefledi.



2012 yılında Göksu Taşçeviren, Mustafa Atik ve Oğuzhan Eren tarafından kurulan Sufle Grubu Pusula Stüdyo deneyimini anlattı:

“Pusula Stüdyo projesi bizim için şahane bir deneyimdi. Apple Music ve Karnaval işbirliğinin içinde olmak güzel, bir de tüm yaratıcılığını kullanabileceğin, hepimize ilham veren bu stüdyoda çektiğimiz kliple şarkımız bambaşka bir şeye dönüştü. Yönetmenimiz Yalçın Birol, yalnızca iPhone kullanarak çektiği bu klipte, stüdyonun karanlık konseptine uygun çarpıcı bir makyaj ve güçlü bir görünüm yaratmak istedi. Şarkının sözleriyle çok uyuşan bu fikir bizi de çok heyecanlandırdı ve hepimizin içine sinen şahane bir video klip ortaya çıktı. Ayrıca klibin büyük bir kısmının tek plan olarak çekilmesi de bizim için farklı bir deneyim oldu ve çok eğlenceliydi.”

Pusula Stüdyo çekimlerinin tamamını iPhone ile gerçekleştiren yönetmen Yalçın Birol Pusula Stüdyo videolarının yayınlanan diğer müzik videolarından en büyük farkının daha çok sanatçının ön plana çıkartıldığı ve ismiyle özdeşleşen 360 derece sahne üzerindeki performansları üzerine kurulu bir video serisi olduğunu belirtiyor. Bu nedenle her çekime farklı bir tad verebilmek için aynı mekanda sanatçının şarkısına ve kimliğine uygun bir ışık dili yaratarak performans ve ambiyansı birlikte harmanlamaya çalıştığını söyleyen Birol, Suflenin şarkısını ilk dinlediği andan itibaren bu videonun hazırlık aşamasından çekim sürecine kadar stüdyonun mimari yapısı üzerinde biraz oynamaya karar vermiş ve diğer çekimlere nazaran daha farklı bir yöntem uygulamış.





Çekimleri iPhone 11 Pro ile gerçekleştiren Yalçın Birol video çekim performansı ve renk aralığından çok memnun kaldığını ve özellikle stabilizasyonundan etkilendiğini ve bu sayede herhangi bir gimbal kullanmadan bile çok sarsılmadan güzel görüntüler elde edebildiğini belirtiyor. Birçok profesyonel kamerada olduğu gibi renk ve ışık ayarlarını Filmic Pro uygulamasını kullanarak rahatlıkla yaptığını ekliyor. Yönetmene göre güzel bir fikriniz olduğu sürece kalabalık bir prodüksiyon ekibine ihtiyaç duymadan iPhone ile kolaylıkla çekim yapabilirsiniz.

Sufle Grubunu’nun “Hissettin mi” videosunda ışık oyunlarını ön plana çıkaran Birol farklı tonlarda koyu ve parlak renkler kullandı. Grubun vokali Göksu'nun parlak taşlarla yaptılan makyajının göz alıcığıyla tüm grup üyelerinin giydiği kıyafetlerin sade ve koyu tonlarda olması video içinde güzel bir denge yaratması hedeflendi. Yönetmen karanlıkta silüet olarak görünen bir noktadan daha hareketli ve renkli bir ortama geçiş iPhone 11 Pro ile 4K çekim yapılarak anlatıldı.