Şubat ayında en çok bunlar arandı

Teknolojinin hayatımızdaki yeri arttıkça alışveriş yapma tarzları da değişiyor. Özelikle özel günlerde birçok kişi ihtiyaç duyduğu ürünleri almak için markaların özel günlere yönelik düzenlediği kampanyaları bekliyor. Hediye seçerken veya satın alırken artık tavsiye almak yerine Google gibi platformlarda arama yapmak daha çok tercih edilen bir yöntem. Özel günler yaklaştıkça, markalar kampanyalar düzenledikçe arama motorlarında belirli kelimelerin aranma sayısı artıyor.



"Tek taş, gömlek, restoran" çok arananlar arasında



Google SMB Premier Partner’i olan EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, şubat ayında yapılan aramalara ilişkin, “Seçilen kategoriler arasında yapılan analizlere bakıldığında, şubat ayında bazı kelime gruplarında ciddi artış gözlemliyoruz. ‘Çiçek’ aramaları 2 hafta öncesinden artışa geçerek Sevgililer Günü'ne bir gün kala en üst sırada yer alıyor. ‘Tek taş’, ‘otel’, ‘restoran’, ’tatil’, ‘yemek’, ‘gömlek’ ve ‘çanta’ kelimeleri Şubat ayında en çok aranan kelimeler arasında” bilgisini verdi.



Sevgililer Günü’nde aramalar bir önceki seneye göre yüzde 136 arttı

2018 yılında Sevgililer Günü’ne ilişkin yapılan arama sayısı 223 bin, 2019’da ise 527 bin olarak gerçekleşti. Öte yandan 2018 şubatında mobil cihazlardan aramaların toplam arama hacmi içindeki oranı yüzde 77,9 iken, 2019’da bu oran yüzde 85 seviyesine yükseldi.

İstanbul düşüşte, Anadolu yükselişte

14 Şubat’ta yapılan aramaların illere göre dağılımı dikkate alındığında, en büyük hacme sahip şehir İstanbul. Ancak son yıllarda bu oranının toplamdaki payı düşme eğilimi gösteriyor. İstanbul’un arama hacmi 2018’de yüzde 26,3 iken bu oran 2019’da yüzde 20,3 seviyesine geriledi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya dışındaki illerin hacmi son üç yıla oranla 2019’da yüzde 7,1’lik artış göstererek yüzde 55,6 seviyesine kadar yükseldi.

"Aynı gün teslimat" aramaları yüzde 69 arttı

Google’ın istatistiklerine bakıldığında Türkiye’de “Sevgililer Günü Hediye” sorgusu bir önceki yıla göre yüzde 5,4 daha yüksek. Son 3 yılı içeren verilere bakıldığında “Aynı Gün Teslimat” aramaları 2019’da yüzde 69 artış gösterdi. Öte yandan Türkiye’de alışveriş yapanların yüzde 84’ü ürünleri satın almadan önce dijital platformlarda araştırma yapıyor. Çevrim içi alışveriş yapanların yüzde 41’i adrese teslim seçeneğinden dolayı çevrim içi alışveriş yapmayı tercih ediyor.

Kozmetik yüzde 7 düştü, çiçek yüzde 63 arttı

Elektronik eşya, çiçek, giyim ve kozmetik sektöründeki arama ve alışveriş oranları karşılaştırıldığında, kozmetik aramalarının bir önceki yıla oranla yüzde 7 ile en çok düşüş gösteren sektör olduğu görülüyor. “Hediye” aramalarında ise yüzde 43’lük bir artış ile tam tersi yönde bir ilerleme eğilimi söz konusu. Öte yandan “Çiçek” anahtar kelimesi ile ilgili istatistiklere bakıldığında ise bir önceki yıla oranla yüzde 63’lük bir artış gerçekleştiği göze çarpıyor.



