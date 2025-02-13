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Şubat ayı Apple için yoğun geçecek

Güncelleme Tarihi:

#Teknoloji#Apple#İphone SE
Şubat ayı Apple için yoğun geçecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 09:40

Apple, gelen haberlere göre çok yakında birden fazla ürün birden tanıtacak. Geçtiğimiz günlerde Apple'ın yeni iPhone SE'yi tanıtacağı haberleri teknoloji basınında sıkça yer almıştı, ancak görünen o ki Şubat ayı Apple hayranları için daha ilginç bir hâl alacak.

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Bloomberg'den Mark Gurman geçtiğimiz hafta şirketin iPhone SE'yi bu hafta piyasaya süreceğini iddia etmiş ve biz de bu iddiayı haberleştirmiştik.

Şimdi ise Gurman telefonun önümüzdeki hafta tanıtılacağını söylüyor.

Bu hafta iPhone SE 4 ile tanışamamak üzücü olsa da, bu üzüntüyü unutacak bilgilerimiz var ve buna göre yeni Apple ürünleri çok yakında gelecek.

Apple, 12 Şubat Çarşamba günü yaptığı duyuru ile, Apple TV uygulamasının Android üzerinde erişilebilir ve indirilebilir olduğunu açıkladı. Ayrıca geçtiğimiz gün PowerBeats Pro 2 kulaklıklar da satışa çıktı.

Hepsi bu kadarla kalmayacak diyor Gurman ve ekliyor: "Apple'ın Vision Pro ile ilgili temsilcileri yakında gazetecilere bir duyuru için ulaşacak."
Duyurulacak şeyin ne olduğunu bilemiyoruz ancak daha önce bu konuda çıkan haberler, Apple'ın Vision Pro başlığının yeni versiyonu üzerinde çalışmaya başladığını gösteriyordu.

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2025 yılında piyasada olması ihtimali bulunan başlıkla ilgili yapılabilecek bir duyuru büyük ilgi uyandırabilir. "Şimdilik" son olarak Apple M4 işlemciye sahip yeni bir MacBook Air'in de haftalar içerisinde tanıtılacağı bilgisine sahibiz.

Bakalım bu iddiaların ne kadarı doğru çıkacak?

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#Teknoloji#Apple#İphone SE

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