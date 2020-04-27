Şu anda hizmet sonuna yaklaşan bir windows sürümü çalıştırıyorsunuz uyarısı ne anlama geliyor?

Eğer Windows 10 sürüm 1507, sürüm 1511, sürüm 1607, sürüm 1703, sürüm 1709 veya sürüm 1803'ten birini kullanıyorsanız, cihazınıza en son güvenlik güncelleştirmelerinin yüklü olması gerektiğini bildiren ve ardından cihazınızı güncelleştirmeyi öneren bir bildirim alabilirsiniz.

Windows 10 sürümünüzü kontrol etmek için, görev çubuğundaki arama kutusuna winver yazın ve Windows Hakkında'yı açmak için Winver'i seçin.

Güncelleme bildirimi aldıktan sonra, indirme işlemi tamamlanırken bilgisayarınızın prize takılı ve açık bıraktığınızdan emin olun. İstenildiğinde bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bu güncelleştirme bildirimi, en son güncelleştirmeleri yüklenmemiş bazı cihazlar için direkt olarak Windows Update Client'a da sunulur.

Güvenlik ve kalite güncelleştirmeleri almaya ve en son güvenlik tehditlerine karşı korunmaya devam etmek için tüm önceki sürümlerin Windows 10 sürüm 1809'a yükseltilmesini tavsiye ederiz.

Windows 10 sürüm 1507, sürüm 1511, sürüm 1607 ve sürüm 1703'ün hizmet süresi dolmuştur. Bu, bu işletim sistemlerini çalıştıran aygıtların, en son güvenlik tehditlerine karşı koruma içeren aylık güvenlik ve kalite güncellemelerini artık alamayacağı anlamına gelir.

Windows 10 sürüm 1709 ve sürüm 1803, henüz hizmet sonuna gelmemiştir.

Bildirimi Engelleme



Yüklü güncelleştirme geçmişini gör altında güncelleştirme 4023814 listelenmişse veya Windows 10 Update Assistant, Programlar ve Özellikler bölümünde görünüyorsa, bilgisayarınız zaten 4023814 güncelleştirmesini veya Windows 10 Update Assistant'ın tek başına bir sürümünü yüklemiştir. Aşağıdaki komutu çalıştırarak Windows 10 Update Assistant'ı kaldırabilirsiniz. Kaldırma işleminin tamamlanması birkaç dakika sürebilir.

C:\Windows10Upgrade\Windows10UpgraderApp.exe /ForceUninstall

Bunun dışında, aşağıdaki klasörleri elle silerek bildirimi devre dışı bırakabilirsiniz:

C:\Windows\Updateassistant

C:\Windows10upgrade

Eğer bu klasörleri kaldıramazsanız, Görev Yöneticisi'ni (taskmgr.exe) başlatın ve UpdateAssistant.exe ve Windows10UpgraderApp.exe işlemlerini sonlandırın. Ardından klasörleri silmeyi yeniden deneyebilirsiniz.