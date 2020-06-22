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Haber Giriş: 22.06.2020 - 07:46,Son Güncelleme:

STM'nin yeni Genel Müdürü Özgür Güleryüz oldu

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STM'nin yeni Genel Müdürü Özgür Güleryüz oldu
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STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğü'ne Özgür Güleryüz atandı.

Alınan bilgiye göre, STM Genel Müdürü Murat İkinci'nin ROKETSAN Genel Müdürlüğüne atanmasının ardından şirketin yeni Genel Müdürü belli oldu.

Halen STM'nin askeri denizcilik projelerinin de yer aldığı mühendislik ve danışmanlık faaliyetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Özgür Güleryüz, gelecek dönemde Genel Müdürlük görevini üstlenecek.

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü mezunu Güleryüz, sırasıyla Nokia ve ASELSAN'da görev yaptı. 

Özgür Güleryüz, STM bünyesinde Proje Yöneticisi, Sistem Mühendisliği Yöneticisi ve Kalite Güvence Yöneticisi görevlerini yürüttü.

Savunma sanayisine mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında çeyrek asırdan uzun bir süredir hizmet veren STM, sahip olduğu temel kabiliyet ve teknolojilerini askeri deniz platformlarından uydu çalışmalarına, siber güvenlikten büyük veri analitiği ve yapay zeka uygulamalarına varan stratejik alanlarda kullanarak Türkiye'nin ve dost ülkelerin ihtiyacı olan kritik alanlarda çalışmalar yürütüyor.

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