STL dosyası nedir ve nasıl açılır? STL dosyası açma işlemi ve program önerisi

STL dosyası belli başlı okuyucular yardımı ile rahat bir şekilde görüntülenebilir. Tabi ki de diğer dosya çeşitleri gibi STL dosyası açmada bazı programlar öne çıkar. Bu yüzden de belli bir ücret karşılığında bunun hizmetini verenler de vardır. Çünkü STL dosyası 3 boyutlu dosyalar ile çalışır.

STL Dosyası Nedir Ve Nasıl Çalışır?

STL dosyası bir çeşit dosya uzantısıdır. Bu dosya uzantısı CAD gibi programlar yardımı ile oluşturulan üç boyutlu dosyaların bir parçasıdır. Bu yüzden de üç boyutlu dosyaların oluşturulmasında en yaygın kullanılan uzantı kesinlikle STL'dir. Piyasada hali hazırda çok sayıda üç boyutlu çizim programları ve yazılımları mevcuttur.

STL dosyası bu üç boyutlu dosyaların ortaya konulmasında en iyi şekildir. Bu yüzden üç boyutlu tasarım yapan tasarımcılar projeleri bitince STL dosyası halini kullanır. Stereo Lithography File isminde olduğunda dolayı her türlü üç boyutlu projeler STL dosyası ile açılır.

STL Dosyası Açma İşlemi Nasıl Yapılır Ve Hangi Programlar Kullanılabilir?

Öncelikle STL dosyası açmanın pek çok yolu vardır. Çünkü bu alanda ortaya çıkarılmış fikirler oldukça fazladır. Bundan dolayı da programların sayısı da oldukça fazladır. Bu program ve yazılımlardan en iyileri şunlardır:

Meshfix

Meshmixer

Microsoft 3D Tools

SketchUp

3D Slash

Open3mod

Blender

FreeCAD

Tüm bu programlar her daim STL dosyası ile uyumlu olarak kullanılmaktadır. Hepsi de gayet güvenilirdir. Tabi ki de Microsoft'un kendi programı olan Microsoft 3D Tools biraz daha yaygındır. Gerek Microsoft işletim sistemi olan bilgisayarlardan gerekse diğer sistemlerden rahat bir şekilde kullanılabilir.

Microsoft 3D Tools genel olarak kendi işletim sisteminde kullanılır. Bu yüzden de gayet kullanışlı ve pratik STL dosyası oluşturma imkanı verir.

Özetle STL dosyası 3 boyutlu içerik üreticileri tarafından sık sık tercih edilir. Bu yüzden bu alanda oluşturulmuş ve STL dosyası tarafından desteklenen pek çok sayıda uygulama vardır.