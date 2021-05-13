SteelSeries Rival 5 incelemesi

Sıkı bir oyuncuysanız, kullandığınız ekipmanları da özenle seçmeniz gerekiyor. Sıradan bir fare, klavye ve hatta monitör ya da kulaklık, ihtiyacınızı karşılamaktan fazlasıyla uzak olabiliyor. Bu nedenle oyunculara yönelik üretilen cihazların sayısında da ciddi bir artış yaşanıyor. Özellikle oyuncu bilgisayarları pandemi döneminde çok daha fazla ilgi görmeye başladı.



Diğer yandan SteelSeries gibi üreticiler de oyuncular için geniş yelpazede ürün çeşitliliğine sahip. Son olarak inceleme şansı bulduğumuz SteelSeries Rival 5 de şirketin dikkat çeken ürünlerinden biri. Evet, sözü çok uzattığımızın farkındayız. Şimdi isterseniz ürünün öne çıkan özelliklerine yakından bakalım.



Öncelikle tam bir oyun faresinden söz ediyoruz. Oyundan oyuna da farenin kimliği değişiyor, kişiselleştirilebiliyor. Öyle ki; FPS, Battle Royale, MOBA, RPG ya da Shooter türü hangi oyunu oynarsanız oynayın, Rival 5 bu kimlikte bir fareye dönüyor. Rival 5, Fortnite’dan çıkıp League of Legends’a girdiğiniz anda oyunla birlikte değişiyor ve üzerinde yer alan 9 tuş, her oyundaki ihtiyacınıza göre özel olarak ayarlanabiliyor. MOBA oyunlarında büyüler, mana potları, sağlık kitleri için ayarladığınız tuşlar, FPS oyunlarında silah değiştirmek veya hızlı satın alma gibi atamalar yapılarak anlık karar vermeyi gerektiren önemli hareketleri elinizin altına getiriyor.

Özetle Rival 5, farklı oyun türlerinin hepsinde kullanıcılara eşlik edebiliyor. Ürünün gövdesi üzerinde yer alan 9 makro tuş ile farklı ihtiyaçlara göre sınırsız özelleştirebilme imkanı söz konusu.



Ergonomik bir tasarıma sahip olması nedeniyle uzun saatler boyu kullanım söz konusu olsa da herhangi bir rahatsızlık duymuyorsunuz ve tutuş hissi her el için uygun diyebiliriz.

Elbette oyuncu faresinden söz ediyorsak RGB’den bahsetmezsek olmaz. Üründe yer alan PrismSync aydınlatma teknolojisi 16.8 milyon renk sunarken, 10 bölgeli parlak prizma aydınlatması sağlıyor. Renk şemaları, diğer SteelSeries ürünleri ile senkronize edilebiliyor. Oyun içindeki anlık olaylara tepki vermek veya bir Discord bildirimi aldığınızda sizi uyarmak üzere ayarlanabilen farklı kişiselleştirme seçenekleri de bulunuyor.



Rival 5, 10 bölgeli RGB aydınlatmanın özelleştirilmesini sağlayan yazılımı SteelSeries GG ile detaylıca kullanılabiliyor. GameSense özelliği ile oyun içinden chat dahil gelen ileti bildirimleri almak mümkün oluyor.

85 gram ağırlığında olan ürün, kablolu bir fare. Ancak Super Mesh kablosu, daha az sürüklenme ve daha hafif bir his sağlayan mikrofiber bir ağ kullanarak hızlı kaydırmalara ve hızlı hareketlere olanak tanıyor.



Son olarak Rival 5’te dikkatimi çeken bir diğer özellik ise piksel hassasiyeti oldu. TrueMove Air sensörü bulunan Rival 5, 18.000 CPI, 400 IPS, 40G hızlanma ve eğim takibi ile özel gerçek 1'e 1 izleme sunuyor. Ek olarak, yeni nesil Golden Micro IP54 Anahtarları 80M tıklama kapasitesine sahip.