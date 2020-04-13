SteelSeries Rival 3 oyuncu faresi incelemesi

Oyuncular için bir monitör, klavye ne kadar önemliyse fare de o derece önemli bir aksesuar. Yani öyle her fareyle oyun oynanmaz. Dolayısıyla oyunculara özel üretilen oyun fareleri, oyuncuların oyunda rahat şekilde hareket edebilmelerini sağlayan bir dizi özel teknolojiyi de taşıyor. Aynı zamanda bu ürünler, gösterişli bir tasarıma sahip olduğundan loş ışıkta da renkleriyle dikkat çekiyor.



Oyuncu faresi konusunda deneyimli bir isim olan SteelSeries'in yeni oyun faresi Rival 3 de oyuncuların göz atması gereken bir ürün. SteelSeries bu farede patentli sensör teknolojisi olan TrueMove'u kullanıyor. Bunun yanı sıra 3 bölgeli RGB aydınlatma, 60 milyon tıklama ömürlü anahtarlar gibi daha pahalı farelerde gördüğümüz özelliklere de yer verilmiş. Bu da Rival 3 modelinin çok da sıradan bir fare olmadığını gösteriyor.



Tasarım tarafına baktığımızda ürünün hayli sade bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tuşlar ince ve üzerlerinde de keskin bir çizgi bulunuyor. Bu arada ürün içindeki hafızaya belirlediğiniz 5 ayrı CPI profilini kaydedebilmeniz mümkün. Bu profiller arasında teker arkasındaki CPI değiştirme tuşuna basarak kolayca geçiş yapabiliyorsunuz.

Fare, hayli ergonomik bir tasarıma sahip. Uzun saatler kullansanız dahil el yormuyor ve rahatça kullanmayı sürdürüyorsunuz. Özellikle ev karantinasında olduğumuz bugünlerde evde oyun başında saatler geçerken ergonomiye çok ihtiyacımız olacak.



Sağ ve sol tuşların altında 60 milyon tıklama ömürlü Omron anahtarlar yer alıyor. Yani bu fareyi aldığınızda uzun soluklu bir ürünü almış oluyorsunuz. SteelSeries'in dikkat çektiği bir diğer nokta da farenin malzemesinin polimer olması. Bildiğimiz plastikten farklı olarak ürün yüksek kalite polimer kullanıyor.

SteelSeries Rival 3'ün dikkat çeken bir başka yönü de 3 bölgeli aydınlatması... Önde, ortada ve arka kısımda bulunan bu aydınlatmalar, birlikte veya bağımsız olarak da kontrol edilebiliyor.

Ürünün fiyatı ise 250-270 TL bandında. Eğer uygun fiyatlı bir oyun faresi arıyorsanız SteelSeries Rival 3'e şans verebilirsiniz.