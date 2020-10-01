SteelSeries QcK mousepad'lerini tanıttı

Bu masaüstü boyutundaki RGB mousepadler, oyun sırasında mouse hareketleri için alan sağlarken iki bölgeli aydınlatmaları ile oyuncuların ekipmanlarını özelleştirmelerini ve aydınlatmalarını sağlıyor. Mousepadler, büyük boyutları ile oyuncuların düşük DPI'da oynarken alanlarını daha rahat kullanabilmelerine imkan veriyor.



QcK Prism, sezgisel aydınlatma kontrolü için SteelSeries Engine yazılımı aracılığıyla tamamen özelleştirilebilir.

Masaüstü boyutundaki QcK Prism'in parlak ve kolay özelleştirilebilir RGB ışıkları, kurulumun istendiği gibi düzenlenmesine olanak tanıyor. Oyuncular, savaş istasyonlarını RGB ile donatabilir veya sade bir tasarım isteyenler, yalın bir görünüm için RGB özelliği olmayan QcK serisini tercih edebilir.

Masaüstü boyutundaki QcK Prism, hem optik hem de lazer sensörler için yüksek iş parçacığı sayısına ve pürüzsüz bir yüzeye sahip. Ayrıca, istenmeyen hareketleri ortadan kaldırmak ve rekabetçi oyunlar için sağlam bir platform oluşturmak için dayanıklı, kaymaz bir kauçuk taban ile tasarlandı.



Ürünün Türkiye'de de satışı yapılacak.