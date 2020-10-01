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Teknoloji
Haber Giriş: 01.10.2020 - 09:53 | Son Güncelleme:

SteelSeries QcK mousepad'lerini tanıttı

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SteelSeries QcK mousepad'lerini tanıttı
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SteelSeries, masaüstünü tamamen kaplayan tasarımı ile yeni QcK ve QcK Prism mousepadlerini tanıttı. Yeni QcK serisi, QcK Prism 3XL, 4XL ve 5XL boyutlarında oyunculara sunulacak.

Bu masaüstü boyutundaki RGB mousepadler, oyun sırasında mouse hareketleri için alan sağlarken iki bölgeli aydınlatmaları ile oyuncuların ekipmanlarını özelleştirmelerini ve aydınlatmalarını sağlıyor. Mousepadler, büyük boyutları ile oyuncuların düşük DPI'da oynarken alanlarını daha rahat kullanabilmelerine imkan veriyor.

QcK Prism, sezgisel aydınlatma kontrolü için SteelSeries Engine yazılımı aracılığıyla tamamen özelleştirilebilir.

Masaüstü boyutundaki QcK Prism'in parlak ve kolay özelleştirilebilir RGB ışıkları, kurulumun istendiği gibi düzenlenmesine olanak tanıyor. Oyuncular, savaş istasyonlarını RGB ile donatabilir veya sade bir tasarım isteyenler, yalın bir görünüm için RGB özelliği olmayan QcK serisini tercih edebilir.

Masaüstü boyutundaki QcK Prism, hem optik hem de lazer sensörler için yüksek iş parçacığı sayısına ve pürüzsüz bir yüzeye sahip. Ayrıca, istenmeyen hareketleri ortadan kaldırmak ve rekabetçi oyunlar için sağlam bir platform oluşturmak için dayanıklı, kaymaz bir kauçuk taban ile tasarlandı.

Ürünün Türkiye'de de satışı yapılacak.

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