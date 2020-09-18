SteelSeries Arctis 9 Dual Wireless kulaklık tanıtıldı

Arctis 9, düşük gecikmeli 2.4GHz kablosuz bağlantısına sahip. Arctis Pro Wireless ve Arctis 9X gibi, Arctis 9 da 2,4 GHz netlikte oyun sesi sunuyor; diğer yandan aramalar, müzik ve VoIP sohbeti için mobil cihazlara eş zamanlı bluetooth bağlantısı sunuyor.

Arctis 9, Arctis serisinin geri kalanıyla aynı Discord sertifikalı mikrofonu ile geliyor. ClearCast mikrofonu, gürültü engelleme ve doğal ses netliği için çift yönlü bir tasarım kullanırken, özel ses düzeni hem ince hem de kritik oyun içi sesleri ön plana çıkarıyor.



Arctis 9'un optimize edilmiş pili, tek bir şarjla oyunculara 20 saatin üzerinde batarya ömrü sunuyor. Kulaklıkta ayrıca ChatMix için kulak üstü kontroller bulunuyor, böylece oyuncular oyun ve sohbet sesini doğrudan kulaklıktan anında ayarlayabiliyor.

Arctis 9’un Türkiye’deki satış fiyatı yaklaşık 1999 TL olacak.



