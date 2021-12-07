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Steelseries, Aerox 3 ve Aerox 3 Wireless'ın 2022 versiyonları tanıtıyor

#Sponsorlu İçerik#Steelseries#Mouse
Steelseries, Aerox 3 ve Aerox 3 Wirelessın 2022 versiyonları tanıtıyor

Yeni beyaz Snow renk seçeneği ve %100 saf, işlenmemiş PTFE kayma patenleri ile SteelSeres’in sevilen serisi Aerox 3’ün 2022 versiyonları duyuruldu.

Oyun ve espor çevre birimlerinde dünya lideri SteelSeries, bugün yeni Snow renk seçeneğinin de dahil olduğu, Aerox 3 Wireless ve Aerox 3 oyun farelerinin yeni sürümlerini tanıttı. Milisaniyeler sayıldığında hız önemlidir. Ultra hafif performans için tasarlanan ve en hızlı kaydırmalar için optimize edilen Aerox farelerinin 2022 versiyonlarında %100 işlenmemiş PTFE kayma patenleri bulunur, böylece oyuncular rekabeti bir tıkla yenebilirler.

Steelseries, Aerox 3 ve Aerox 3 Wirelessın 2022 versiyonları tanıtıyor

The SteelSeries Aerox 3 Wireless (2022 Versiyonu) – Az ama öz olduğunda. 2.4 GHz wifi bağlantısı veya Bluetooth modlarında 200 saatlik kesintisiz kablosuz oyun deneyimi ve yalnızca 68g ağırlığı ile terazileri deviren ultra hafif Aerox 3 Wireless fare, oyunculara yldırım hızında, kablosuz performans sunmak için tasarlanmıştır. Yeni nesil Golden Micro IP54 Anahtarları kusursuz tıklamalar sağlar ve Quantum 2.0 Dual Wireless kararlı ve güvenilir bir sinyal sunar. TrueMove Air optic sensor, mükemmel piksel takibi sağlarken, ipeksi pürüzsüzlükte %100 işlenmemiş PTFE kayma patenleri oyunculara gelişmiş control ve hız sağlar. IP54 dereceli güvenlik sağlayan suya dayanıklı AquaBarrier™, 3 bölgeli RGB aydınlatma, hızlı şarj ve kişiselleştirme için bir USB-C kablosu gibi ek özellikler, dizginsiz hız için özel olarak tasarlanmış ödüllü bir fare olan Aerox 3 Wireless’ın paketini tamamlıyor.
Steelseries, Aerox 3 ve Aerox 3 Wirelessın 2022 versiyonları tanıtıyor

SteelSeries Aerox 3 (2022 Versiyonu) – Hafiflik = Hız. Ultra hafif 59g ağırlığındaki Aerox 3, hız ve zahmetsiz oyun için özel olarak tasarlanmıştır. İpeksi pürüzsüzlükte %100 işlenmemiş PTFE kayma patenleri gelişmiş kontrol ve hız sunarken, USB-C yumuşak süper örgü kablo daha az sürtünme sağlar. Kaputun altında, Aerox 3, bir TrueMove Core optik oyun sensörü olan 80M tıklama (diğer oyun farelerinde bulunan 3 kat daha fazla dayanıklılık) için derecelendirilmiş yeni nesil Golden Micro IP54 anahtarları kullanır ve 3 bölgeli RGB aydınlatma ile vurgulanır. Benzersiz Aerox silueti, IP54 derecesini alan ilk oyun faresi olan IP54 suya dayanıklı AquaBarrier™ ile donatılmıştır ve dökülmelere ve kazalara karşı içinizin rahat etmesini sağlar.


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