Steam'de büyük indirim: Doom Eternal'ın fiyatı yarı yarıya düştü

Yıllardır büyük bir oyuncu kitlesi tarafından yakından takip edilen Doom serisine çok yakında yeni bir halka daha ekleniyor. Doom Eternal ismini taşıyan ve Steam üzerinden satışa açılması beklenen oyunun ön sipariş fiyatı ise 349 TL olarak belirlenmişti. Ancak Steam, bugün büyük bir sürpriz yaparak yüzde 45 oranında bir indirim yaptı ve oyunun fiyatını 199 TL'ye düşürdü. İndirimin sadece Steam platformunda yapıldığı dikkat çekerken, PlayStation Store veya Xbox Store'da fiyatlar bugün de 470 TL'yi buluyor.



Doom Eternal, 2016 yılında satışa sunulan Doom oyunun devamı olacak. Yani hikaye kaldığı yerden devam edecek. Ancak Doom Eternal'da hikaye Mars'ta değil, Dünya'da geçecek. Cehennem güçlerinin Dünya'yı ele geçirmesiyle birlikte kahramanımız, bu kez yeryüzünden yaratıkları kurtarmak için çetin bir mücadele verecek.



20 Mart tarihinde satışa sunulması beklenen Doom Eternal, ilerleyen tarihlerde Nintendo Switch için de yayında olacak.



