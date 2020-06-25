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Teknoloji
Haber Giriş: 25.06.2020 - 08:41,Son Güncelleme:

Steam yaz indirimleri saat kaçta başlayacak? Steam indirimli oyunları Twitter adresinden paylaşıyor

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Steam yaz indirimleri saat kaçta başlayacak? Steam indirimli oyunları Twitter adresinden paylaşıyor
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Oyun severler Steam yaz indirimini bir süredir heyecanla bekliyordu. Yaz indirimi öncesinde de çeşitli indirimler yapan Steam, resmi Twitter adresinden indirimli oyunları paylaşıyor. Popüler oyun platformu Steam’in yaz indirimleriyle yeni gişe rekorları kıran oyunların fiyatlarında ciddi düşüşler oluyor. Peki, Steam yaz indirimleri saat kaçta başlayacak, ne zamana kadar devam edecek?

Steam Yaz İndirimlerinin bu yılki tarihleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Steam Database geliştiricilerinden Pavel Djundik'in verdiği bilgiye göre, 2020 Steam Yaz İndirimleri 25 Haziran - 9 Temmuz arasında gerçekleşecek.Her yıl haziran ayında Steam kullanıcıları, platformun yıllık yaz indirimi kapsamında satışa sunulacak PC oyunlarını takip ediyorlar. Steam'in Yaz İndirimleri kapsamında kimi oyunlarda yüzde 90'a varan indirime gitmesi bekleniyor.

Steam yaz indirimleri saat kaçta başlayacak?

25 Haziran 09:55'te başlayacağı öngörülen 2020 Steam Yaz İndirimleri için Steam'in resmi sayfası ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

İndirime girmesi heyecanla beklenen oyunlar

Gta 5Playerunknown's Battlegrouds
No Man's Sky
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
Witcher 3
Football Manager 2020

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