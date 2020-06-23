Steam yaz indirimleri ne zaman haziranın kaçında başlayacak?
Popüler oyun platformu Steam’in geleneksel yaz indirimi için geri sayım devam ediyor. Steam'ın her yıl düzenli olarak yaptığı yaz indirimleri, özellikle tatile giren öğrenciler tarafından ilgi görüyor. Çok satan oyunları uygun fiyata almak isteyen teknolojiseverler fırsatları değerlendirmeye çalışacak. Peki, 2020 Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? İşte Steam yaz indirimleri başlama tarihi…
Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de ilgiyle karşılanan Steam yaz indirimleri tarihi haziran ayının son günlerinde merak konusu oldu. Kış indirimini aralık ayının son günlerinde oyun severlerle buluşturan Steam, yaz indirimleriyle birçok oyunu uygun fiyatlarla satışa sunacak.
Hem dünyada hem de ülkemizde çokça popüler olan dijital oyun mağazası Steam'in yaz indirimleri oyun severler tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz kış indirimleri Aralık-Ocak aylarında gerçekleştirilirken, yaz indirimlerinin de Haziran ayında yapılması bekleniyor.
Steam Yaz İndirimlerinde hangi oyunların indirime gireceği ve tarihin ne zamn başlayacağı şu an için net olarak bilinmiyor. Geçtiğimiz yıl baz alındığında Steam yaz indirimlerinin 23 ya da 25 Haziran tarihleri arasında başlayacağı tahmin ediliyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle