Steam yaz indirimleri ne zaman haziranın kaçında başlayacak?

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de ilgiyle karşılanan Steam yaz indirimleri tarihi haziran ayının son günlerinde merak konusu oldu. Kış indirimini aralık ayının son günlerinde oyun severlerle buluşturan Steam, yaz indirimleriyle birçok oyunu uygun fiyatlarla satışa sunacak.

Hem dünyada hem de ülkemizde çokça popüler olan dijital oyun mağazası Steam'in yaz indirimleri oyun severler tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz kış indirimleri Aralık-Ocak aylarında gerçekleştirilirken, yaz indirimlerinin de Haziran ayında yapılması bekleniyor.



Steam Yaz İndirimlerinde hangi oyunların indirime gireceği ve tarihin ne zamn başlayacağı şu an için net olarak bilinmiyor. Geçtiğimiz yıl baz alındığında Steam yaz indirimlerinin 23 ya da 25 Haziran tarihleri arasında başlayacağı tahmin ediliyor.