Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak?

Steam kullanıcılarının merakla beklediği yaz indirimleri yaklaşıyor. Her yıl yaz aylarının belirli günlerinde yaz indirimlerini erişime açan Steam, bu yaz için indirimlerini haziran ayında başlatacak.



Her yıl Black Friday öncesinde düzenlediği indirim dönemiyle adından söz ettiren Steam'in kış indirimleri aralık-ocak aylarında gerçekleşmişti. Geçtiğimiz yıl indirim tarihi baz alındığında Steam yaz indirimlerinin 23 ya da 25 Haziran tarihleri arasında başlayacağı tahmin ediliyor.



Yaz Steam Oyun Festivali



Valve, 2020 Yaz Steam Oyun Festivali‘nin 9 – 14 Haziran tarihleri arasında düzenleneceğini duyurmuştu ancak etkinlik tarihinde değişikliğe gidildi. Valve, yayınladığı açıklamada Steam etkinliğinin bu yaz sürümünün 16 Haziran – 22 Haziran tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu.