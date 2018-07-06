Steam yaz indirimleri bitti mi?

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Steam yaz indirimleri, iki haftadır oyun severlerin gündeminde ve fiyatıyla cepleri yakan pek çok oyun da düşen fiyatlarıyla kullanıcılardan yoğun ilgi gördü Ancak Steam yaz indirimleri, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Temmuz tarihinde sona erdi. Yani dün!



İşte Steam yaz indirimleri kapsamında fiyatı 20 TL'nin altına düşen oyunlar

Peki Steam yaz indirimleri kapsamında 20 TL altına satılan oyunlar hangileriydi?



The Long Dark

Fiyatı: 50 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 12,50 TL

Age of Empires III: Complete Collection

Fiyatı: 50 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 14,75 TL





Don't Starve Together

Fiyatı: 24 TL - %50 İndirim - İndirimli Fiyatı: 12 TL

Just Cause 3

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Fiyatı: 45 TL - %85 İndirim - İndirimli Fiyatı: 6,75 TL



Steam Yaz İndirimleri'nden yararlandınız mı?

Total War: ATTILA

Fiyatı: 80 TL - %75 İndirim - İndirimli Fiyatı: 20 TL

SPINTIRES

Fiyatı: 25 TL - %40 İndirim - İndirimli Fiyatı: 15 TL





Sleeping Dogs: Definitive Edition

Fiyatı: 89 TL - %85 İndirim - İndirimli Fiyatı: 13,35 TL

Space Engineers

Fiyatı: 39 TL - %50 İndirim - İndirimli Fiyatı: 19,50 TL

Crazy Machines 3

Fiyatı: 20 TL - %60 İndirim - İndirimli Fiyatı: 8 TL

Devil May Cry 4 Special Edition

Fiyatı: 50 TL - %60 İndirim - İndirimli Fiyatı: 20 TL



Steam Yaz İndirimleri'nden yararlanıp kaç oyun satın aldınız?

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