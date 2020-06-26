Steam yaz indirimleri başladı mı? Steam indirimli oyunları Twitter adresinden paylaşıyor

Oyun severler Steam yaz indirimini bir süredir heyecanla bekliyordu. Yaz indirimi öncesinde de çeşitli indirimler yapan Steam, resmi Twitter adresinden indirimli oyunları paylaşıyor. Popüler oyun platformu Steam’in yaz indirimleriyle yeni gişe rekorları kıran oyunların fiyatlarında ciddi düşüşler oluyor. İşte, Steam yaz indirimleriyle ilgili ayrıntılar.

Steam Yaz İndirimlerinin bu yılki tarihleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Steam Database geliştiricilerinden Pavel Djundik'in verdiği bilgiye göre, 2020 Steam Yaz İndirimleri 25 Haziran - 9 Temmuz arasında gerçekleşecek.Her yıl haziran ayında Steam kullanıcıları, platformun yıllık yaz indirimi kapsamında satışa sunulacak PC oyunlarını takip ediyorlar. Steam'in Yaz İndirimleri kapsamında kimi oyunlarda yüzde 90'a varan indirime gitmesi bekleniyor.

Steam yaz indirimleri saat kaçta başlayacak?

25 Haziran 09:55'te başlayacağı öngörülen 2020 Steam Yaz İndirimleri için Steam'in resmi sayfası ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.





İndirime girmesi heyecanla beklenen oyunlar



Gta 5Playerunknown's Battlegrouds

No Man's Sky

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Witcher 3

Football Manager 2020