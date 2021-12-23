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Steam kış indirimleri başladı mı? İşte, indirim beklenen oyunlar

#Steam#Steam Kış İndirimi#Steam İndirimleri
Steam kış indirimleri başladı mı İşte, indirim beklenen oyunlar

Steam kış indirimleri, Türk oyunseverlerin yakın takibinde yer alıyor. Her yıl kış aylarında erişime açılan Steam kış indirimleri, pek çok oyunda fırsat niteliği taşıyacak. 23 Aralık ile 5 Ocak arasında gerçekleşecek olan Steam kış indirimleri, köklü oyunları kapsayacak. İşte, Steam kış indirimleri hakkında detaylı bilgiler

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Steam kış indirimleri, 23 Aralık 2021 tarihinde resmen başladı. Birden fazla oyunun indirime geçtiği Steam kış indirimleri, 5 Ocak tarihine kadar devam edecek. Peki, Steam kış indirimleri kapsamında hangi oyunlar indirimli olacak? İşte, o detaylar

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİNDE İNDİRİMLİ OYUNLAR

Steam kış indirimleri kapsamında indirimli oyunlar ve fiyatları şu şekilde olacak;

The Witcher® 3: Wild Hunt - 11,99 TL

Mount & Blade II: Bannerlord - 119,99 TL

Horizon Zero Dawn™ Complete Edition - 137,50 TL

Assassin's Creed® Origins - 53,80 TL

A Total War Saga: TROY - 224,25 TL

DEATHLOOP - 149,50 TL

Northgard - 20,00 TL

Days Gone - 167,40 TL

Frostpunk - 15,00 TL

New World - 133,12 TL

 

 

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