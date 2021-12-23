Steam kış indirimleri başladı mı? İşte, indirim beklenen oyunlar

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Steam kış indirimleri, 23 Aralık 2021 tarihinde resmen başladı. Birden fazla oyunun indirime geçtiği Steam kış indirimleri, 5 Ocak tarihine kadar devam edecek. Peki, Steam kış indirimleri kapsamında hangi oyunlar indirimli olacak? İşte, o detaylar

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİNDE İNDİRİMLİ OYUNLAR

Steam kış indirimleri kapsamında indirimli oyunlar ve fiyatları şu şekilde olacak;

The Witcher® 3: Wild Hunt - 11,99 TL

Mount & Blade II: Bannerlord - 119,99 TL

Horizon Zero Dawn™ Complete Edition - 137,50 TL

Assassin's Creed® Origins - 53,80 TL

A Total War Saga: TROY - 224,25 TL

DEATHLOOP - 149,50 TL

Northgard - 20,00 TL

Days Gone - 167,40 TL

Frostpunk - 15,00 TL

New World - 133,12 TL